توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والأزهر للتوعية بقضايا المناخ

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بروتوكول تعاون مشترك بين البيئة والأزهر الشريف لدعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التوعية الأسرية والمجتمعية الخاصة بالبيئة على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

وأكدت وزيرة البيئة على التأثير القوي والداعم لمؤسسة الأزهر الشريف في المجتمع المصري بما يساعد في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويساهم في رفع وتعديل سلوك الأفراد للارتقاء بالمجتمع ، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع من خلال إطلاق أول مبادرة وطنية شاملة لنشر الوعي البيئي “اتحضّر للأخضر” تحت رعاية رئيس الجمهورية.

إنشاء منصة إلكترونية متخصصة في معالجة قضايا البيئة

وأوضحت وزيرة البيئة : نسعي من خلال بروتوكول التعاون إلى العمل على مشاركة مؤسسة الأزهر الشريف في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، كما يتضمن اشتراك الجانبين في إنشاء منصة إلكترونية متخصصة في معالجة قضايا البيئة والتغيرات المناخية والقضايا المجتمعية الخاصة بذلك.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون ينص على العمل على التخطيط لتحويل المباني والمنشآت التابعة للأزهر الشريف لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ وينقل رسالة عن دور الأزهر السبّاق في كافة المجالات، وتنفيذ حملات توعوية تعنى بقضايا البيئة، وقيام الوعاظ التابعين للأزهر الشريف بالمساهمة في شرح القضايا البيئية للفئات المستهدفة وربطها بالأحكام والتشريعات الإسلامية، إضافة إلى دمج المفاهيم البيئية ضمن المناهج التعليمية لطلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا المتقدمين بموضوعات ذات صلة بالبيئة وموافاة وزارة البيئة بنتائج الدراسات المتاحة في كافة المجالات البيئية، وإنتاج سلسلة من المقالات التي تساعد في رفع الوعي بالقضايا البيئية مع التركيز على قضية تغير المناخ خلال السنة الأولى وذلك من خلال الإصدارات الخاصة بالأزهر الشريف، إضافة إلى إنتاج مجموعة من القصص التي تهدف لتعديل السلوكيات تجاه البيئة ونشرها بمجلة نور الصادرة عن الأزهر الشريف، وتنفيذ مسابقات عن البيئة مع الأطفال والشباب وأخرى للعاملين بالجهتين، فضلا عن تنظيم أسابيع بيئية داخل الجامعة (محاضرات تثقيفية – تطبيقات عملية)، وتنظيم احتفاليات بالأيام البيئية على مدار العام.

وينص بروتوكول التعاون على عرض رابط المنصة المنشأة بين الطرفين على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، وتنفيذ برامج تدريبية من قبل وزارة البيئة للوعاظ والمدرسين وبرامج توعية بيئية لطلاب الأزهر الشريف وطلاب التربية والتعليم لرفع الوعي البيئي وزيادة المعرفة بالقضايا البيئية المختلفة، وتوفير المادة العلمية المحدّثة للنشر من خلال المطبوعات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف، إضافة إلى إتاحة المطبوعات والدلائل الإرشادية والتشريعات البيئية الصادرة عن الوزارة في كافة المجالات البيئية، وتقديم وزارة البيئة للدعم الفني للأنشطة والمشروعات والمبادرات البيئية التي ينفذها الأزهر الشريف في كافة المجالات البيئية.

كما تتضمن بنود البروتوكول إتاحة مشاركة طلاب الجامعة والطلاب الوافدين في البرامج التعليمية التي تنفذها وزارة البيئة، وإقامة ورش عمل تطبيقية للطلاب لتنمية المهارات والقدرات في كافة المجالات البيئية مثل رصد الطيور – إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها – البيوجاز ….)، ودعم الأزهر الشريف بكافة المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ، والمشاركة بالبرامج التثقيفية التي ينفذها الأزهر الشريف من خلال محاضرين متخصصين من وزارة البيئة في موضوعات بيئية متنوعة، والمساهمة في حملات التشجير التي ينفذها الأزهر الشريف تخفيفًا من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.