توقيع بروتوكول تعاون بين «هيئة تمويل العلوم وقطاع الطب الوقائي»

وقعت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي، برتوكول تعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة عامين ويُجدد تلقائيًا إلى التعاون في العديد من المجالات المُشتركة، ومنها: إطلاق مبادرات ودعم المشروعات البحثية في مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية بمصر يكون لها عائد مُباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة.

فضلًا عن تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية للمُساهمة في فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج.

ويتضمن البروتوكول التعاون مع العلماء المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في مجالات الصحة الواحدة.

وكذلك المُساهمة في تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وتطبيقها وصولاً إلى المستوى النصف صناعي بما يُساهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتقليل المنتج المُستورد.

كما ينص البروتوكول على أن يُقدم قطاع الطب الوقائي الخبرات اللازمة للدعم الفني لجميع مجالات التعاون في البروتوكول.

وتقدم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة، وفقًا لخطتها لدعم منظومة البحث العلمي المصري، والاستفادة من مُخرجاتها البحثية بما يعود بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تم الاتفاق على أن يلتزم الجانبان بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة البحثية والمشروعات الممولة والمساعدة في إجراء التجارب والتحاليل، ذلك وفقًا للمُقترحات العلمية المقبولة.

فضلًا عن المشاركة في تقييم المشروعات البحثية التطبيقية ومدى توافقها مع سياسة الدولة المصرية في مجالات الصحة.

بالإضافة إلى المشاركة في تطوير آليات لتجميع البيانات من المشروعات المختلفة.

وخلال توقيع البروتوكول، تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول تتكون من: ولاء شتا الرئيس التنفيذي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وعمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والمهندسة مروة علاء المشرف على الإدارة العامة لمتابعة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونرمين طلعت خبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

بالإضافة إلى خبير من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وخلال مراسم البروتوكول، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية البروتوكول في دعم المنظومة الصحية، وبخاصة قطاع الطب الوقائي، فضلا عن تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومستشفيات وزارة الصحة في رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة.

وأكد الوزير على أهمية التعاون القائم بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية في مصر، مشيرا إلى أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على توظيف البحث العلمي لحل المشكلات.

وكذلك خدمة أغراض وأهداف التنمية المستدامة بما يحقق رؤية مصر 2030.

ولفت عاشور إلي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه البروتوكولات في القطاعات المختلفة بالدولة المصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في دعم البحث العلمي في المجال الصحي وكذلك الاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة التي تمتلكها وزارة الصحة.

وأشار الوزير إلى التعاون المستمر والمثمر بين الوزارتين في المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

ولفت عبد الغفار، إلى أن البحث العلمي والابتكار أحد أهم الركائز التقنية في تحقيق استراتيجية “الصحة الواحدة”، موضحا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والذي يستهدف صحة الإنسان والحيوان والنبات، والذي له أثرًا مباشرًا على اقتصاد المجتمع.

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار في المجالات والمحاور التي تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة.

وتعمل الهيئة على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية في المجتمع المصري لتفعيل، وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في التنمية من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مضافة تحقق نموًا اقتصاديًا.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسي لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية.

وكذلك توفير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة بين البحث العلمي الأكاديمي واحتياجات الصناعة والمجتمع.

وفي هذا الصدد تهتم الصحة ببناء القدرات الخاصة بالموارد البشرية والمعامل البحثية وتحديثها بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

شهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

ومن جانب وزارة الصحة حضر الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.