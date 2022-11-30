توقيع بروتوكول تعاون بين «مصر لتأمينات الحياة» و«air Cairo» لنشر الوعي التأميني عبر خطوط الطيران

في إطار استراتيجية شركة مصر لتأمينات الحياة التي تهدف الي نشر الوعى التأمينى و إنتشار علامتها التجارية وخدماتها التأمينية المتميزة من خلال العديد من الوسائل الدعائية المختلفة للوصول الي جمهور عريض من مختلف شرائح المجتمع المصرى و العديد من عملاءها الكرام الحاليين والمرتقبين.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة وشركة air Cairo للنقل الجوي للإعلان و الدعاية الخدمات التأمينية المتميزة للشركة عبر خطوط طيران شركة air Cairo و هى تعتبر الشراكة الأولى من نوعها فى السوق المصرى و المنطقة .

وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة وحسين شريف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة air Cairo للنقل الجوي .

وبمقتضي بروتوكول التعاون بين الشركتين تتمكن شركة مصر لتأمينات الحياة من الدعاية و الإعلان عن خدماتها التأمينية عبر خطوط طيران air Cairo والاستعانة بمقومات شركة air Cairo فى ترويج منتجات الشركة وخدماتها المتنوعة على متن طائراتها من الداخل والخارج بالإضافة إلى إقامة أنشطة و تفاعلات تسويقية .

وبهذه المناسبة صرح الدكتور احمد عبد العزيز ” اننا نعتز بهذه الشراكة مع شركة اير كايرو لتقديم افضل البرامج التأمينية و الدعاية لعملاءنا الكرام وعزمنا علي التطوير المستمر لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية و تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر. ونحن ملتزمون تماماً بتقديم أفضل الحلول التأمينية لجميع عملائنا فى أكثر من 150 فرع فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى أكثر من 400 فرع تأمين بنكى تضم أكثر من 8000 مستشار تأمينى بخلاف القنوات الرقمية وبتقديم الحلول الجديدة و الفريدة من نوعها التي تمكن الشركة وعملائها من الاستثمار و الإدخار والتأمين بطرق أكثر إستدامة” .

وعن هذه الشراكة صرح حسين شريف رئيس شركة اير كايرو بأن الشركة تعد من الناقلات الجوية المتميزة في المنطقة، وفي ظل تنامي حركة السفر والتطوير المستمر في اير كايرو عن طريق شراء طائرات جديدة وزيادة عدد الرحلات والوصول الي نقاط جديدة لجذب اكبر عدد من العملاء ، بالاضافة الي تتنويع مصادر الايرادات لتقديم خدمات افضل لعملاء اير كايرو ، لذا ارتأينا وضع امكانيات اير كايرو المتنوعة مع امكانيات مصر لتأمينات الحياة في شراكة تسويقية مبتكرة لإثراء تجربة المسافرين.