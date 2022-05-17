توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي وجامعة عفت السعودية

وقعت مدينة الإنتاج الإعلامى وجامعة “عفت”، السعودية برتوكول تعاون يتيح للجامعة الاستعانة بخبرات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت مدينة الانتاج في بيان وصل “المال” إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على تدعيم التعاون والصداقة مع الجامعات والمؤسسات السعودية تعزيزا للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن المدينة هي الصرح الإعلامي الأكبر فى المنطقة العربية ، فى تدريب طالبات الجامعة بمركز التدريب والتطوير بالمدينة “up skill” في العديد من مجالات الإنتاج السينمائى والإعلامى، ومنها صناعة الفيلم التسجيلى ، والسيناريو والتصوير، وإعداد البرامج التليفزيونية والإذاعية، وإعداد المذيعين التليفزيونيين والمونتاج ، والإخراج السينمائى ، إلى جانب التدريب فى مجالات هندسة الاستديوهات ، وهندسة الاتصالات والإلكترونيات والتسويق الرقمي ، وفق أحدث وأهم برامج التدريب العملية في العالم.

وذكرت أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من أهداف مدينة الإنتاج الإعلامي، فى تعزيز التعاون الإعلامي ، والإنتاجي ، وتقديم الدعم للدارسين من الأشقاء العرب من كافة الأكاديميات، والجامعات، والمعاهد العلمية ، وذلك لإعداد كوادر إعلامية مدربة على أعلى مستوى للعمل فى مجالات الإعلام المختلفة بما يتناسب مع التطور الكبير وإعدادهم بأفضل صورة للعمل بهذا المجال.

وقع البرتوكول من المدينة الدكتور هانى أبو الحسن مستشار رئيس مجلس الإدارة للتعاون الدولي، نيابة عن عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وعن جامعة “عفت” الأستاذة الدكتورة هيفاء جمل الليل رئيس جامعة “عفت”.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان “عفت” السينمائى لأفلام الطالبات، والذى أقيم تحت رعاية سمو الأميرة لولوة الفيصل بحرم الجامعة بمدينة “جدة” والتى شرفته بالحضور، كما حضره عدد من الضيوف من السينمائيين والإعلاميين والشخصيات العامة من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن جامعة “عفت”، تعد الجامعة النسائية الأولى فى المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1999 وتضم العديد من التخصصات ، منها الهندسة والإعلام، وتربية الطفولة ، وعلوم الإدارة .

وساهمت الجامعة فى تخريج عدد كبير من النساء اللواتى أصبحن اليوم مشاركات فاعلات فى المجتمع الخليجي عموما والسعودي على وجه الخصوص.