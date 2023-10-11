توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية و«علوم البحار والمصايد» في الإسكندرية

وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب برئاسة الأستاذ الدكتور منى محمود عبد اللطيف بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة، فى إطارالدور الرائد الذى تقوم به المدينة فى التعاون و التكامل بين المراكز و المعاهد و الهيئات البحثية.

ومن جانبها أكدت مدير المدينة أن بروتوكول التعاون يأتي تفعيلاً للإستراتيجية القومية للعلوم و التكنولوجيا و الإبتكار بشأن تعظيم الإستفادة من الإمكانات المعملية و الأجهزة العلمية و القوى البشرية المؤهلة و المدربة لكل منتسبي مجتمع البحث العلمي في مصر.

وأشارت “عبد اللطيف” ، إلى أن الرؤى قد تلاقت فيما بين المدينة و المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و الذى يسعى للوصول إلى أرقى المستويات لتناسب معايير الجودة المنشودة والتواصل الدائم مع المجتمع فى مصر و تبادل الخبرات العلمية فى الموضوعات المشتركة .



ودارت نقاشات خلال اللقاء حول وضع تصور مستقبلي لتطبيق البروتوكول بشكل عملي من خلال عدة محاور ومشاريع مشتركة في مجالات ( معالجه مياه الصرف فى المزارع السمكيه – انتاج المواد النانومتريه – انتاج مواد طبيه تستخدم كمضادات للسرطان من مخلفات الأسماك – التعاون فى مجال الطاقه من خلال انتاج الهيدروجين الاخضر)

بالاضافة الى التدريب العلمى والتعاون الأكاديمى ، تبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية ، إقامة ودعم اللقاءات والمؤتمرات العلمية و ورش العمل ، الربط مع الجهات الصناعية والأكاديمية والمهنية كلما كان ذلك ممكناً ).



وعلى هامش الزيارة إستعرضت المدينة و معاهدها البحثية نشاطها، كما تم عمل جولة تفقدية بمعامل المدينة البحثية للتعرف على الإمكانات و التجهيزات المعملية المميزة و الأنشطة البحثية الجارية من خلال أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم .



جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو أحد المؤسسات البحثية الوطنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ، حيث تتمثل مهمة المعهد في الحفاظ على البيئات المائية المصرية المختلفة وحمايتها وتعزيزها ، و أيضاً تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية وموارد المياه العذبة من خلال زيادة إمكاناتها لإنتاج الغذاء ومكافحة التلوث من جميع المصادر والعمل على الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة من خلال تطوير وإدخال أساليب جديدة .

وكانت قد إستقبلت الأستاذ الدكتور منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اليوم يوم الأستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة ، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و نواب رئيس المعهد ، مدير فرع الإسكندرية ، بحضور رئيس شعبة البيئة البحرية و ممثل الباحثين بالمعهد و بحضور الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية و عمداء المعاهد البحثية بالمدينة لمناقشة اوجه التعاون بين الجانبين و لتوقيع بروتوكول التعاون المشترك.