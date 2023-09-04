توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقـض ونقابـة المحامين

وقعت محكمة النقض ونقابة المحامين اليوم بروتوكول تعاون يتضمن رغبة الأخيرة الاشتراك علي موقع المكتبة الإلكتروني الخاص بالأولى.

يأتى ذلك انطلاقا من وجوب تطوير وتحديث العمل بالقضاء ومواكبته التطور التكنولوچى ومن منطلق تعدد وسائل تقديم الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية، وفى إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية وتوفير هذه المعلومات فى الصورة الإلكترونية، حيث قامت محكمة النقض بإنشاء موقع المكتبة الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية بعنوان www.ccl.gov.eg وتم إطلاقه فعليا وجار ربطه علي موقع محكمة النقض بجميع أحكامه المقضي فيها في تاريخ أقصاه 15 من سبتمبر 2023.

ووقع بروتوكول التعاون المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى و عبد الحليم علام نقيب المحامين بحضوروكيل وأمين صندوق النقابة وذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى.

نجوى عبد العزيز