 توقيع بروتوكول تعاون بين شركة ستار شاين للشحن والنقابة المهنية للبحارة

وقعت شركة “ستار شاين” للشحن والخدمات اللوجيستية بروتوكول تعاون و بهدف تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الأطقم البحرية مساء أمس.

وقال حسام الديب، رئيس مجلس إدارة شركة “ستار شاين “للشحن والخدمات اللوجيستية، إن البروتوكول يستهدف توفيرفرص عمل للبحارة علي المراكب المصرية والأجنبية و ودعمهم في الحصول علي الشهادات والإعتمادات الدولية المطلوبة لسوق العمل الدولي.

وأعلنت شركة مجموعة التنمية الصناعية – إحدى شركات مجموعة سامكريت – الأسبوع الماضي ،إسناد إدارة وتشغيل مشروع الميناء الجاف بـ”كوم أبو راضي “ببني سويف إلى شركة النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجيستية ( star shine ).

ويذكر أن شركة “ستار شاين “نقلت ما يزيد عن 10 ألاف حاوية عبر السكك الحديدية ،خلال العام الماضي حيث تعمل داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة من خلال أكبر ٣ محطات حاويات وهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وشركة Aict الصينيه التابعة لمجموعه” Hutchiso ports” وأخيرا محطة TMT التابعة للمجموعة المصرية لمحطات الحاويات متعدده الأغراض، بجانب أنها وكيل ملاحي يعمل بميناء العين السخنة بمحطة “موانيء دبي العالمية “.