توقيع بروتوكول تعاون بين «سيديكو» و«مؤسسة بهية» لتوريد مستحضرات دوائية مجانية

أعلنت

سيديكو للأدوية عن توقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج السرطان.

يتضمن البروتوكول قيام سيديكو بتقديم الدعم للمؤسسة، عن طريق توفير كميات من المستحضرات الدوائية بالمجان لصالح مستشفى بهية في الشيخ زايد.

التزام سيديكو تجاه المجتمع ودعم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني

يأتي ذلك في إطار التزام سيديكو المتواصل تجاه المجتمع المصري ودعم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وقطاع الرعاية الصحية في مصر.. ويمثل بروتوكول التعاون مبادرة من الدكتور علي الغمراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيديكو، انطلاقًا من إيمانه بأهمية دعم مؤسسة بهية ودورها الريادي في علاج سرطان الثدي.

وكذلك دعم مؤسسات المجتمع المدني والطبي في السوق المحلية، بالإضافة لاهتمامه بتطوير علاج الأورام، وهو ما أكدته سيديكو عمليًا بافتتاح أول مصنع لمستحضرات الأورام في مصر.

قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتورمحمود عبد المنعم، رئيس قطاع التطوير في شركة سيديكو، والدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية.

وقال الدكتور محمود عبد المنعم، رئيس قطاع التطوير في شركة سيديكو: «منذ انطلاقها لأول مرة عام 2015، تلعب مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي دورًا محوريًا في تقديم خدماتها المجانية فائقة الجودة للمصابات بسرطان الثدي والكشف المبكر عن المرض، وهو دور تنظر له سيديكو بكل تقدير واحترام.

وأضاف، لذلك، قررت سيديكو الاضطلاع بدور فعال في دعم ومساندة مؤسسة بهية بصورة عملية من خلال توفير كميات مجانية من مستحضراتنا الطبية لمستشفى بهية في الشيخ زايد، مساهمة منا لتمكين المؤسسة من التوسع في خدماتها عن طريق زيادة عدد المستفيدات من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، وإيمانًا من سيديكو بدورها المجتمعي باعتبارنا جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، ويقع على عاتقنا تقديم كل سبل الدعم الممكنة لمؤسسات المجتمع بما يمكنها من الوصول للقاعدة العريضة من المواطنين في مصر.

جيلان أحمد: فاتورة علاج الأورام باهظة على قطاع الرعاية الصحية

وقالت الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية إن فاتورة علاج الأورام باهظة على قطاع الرعاية الصحية ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم، وهو ما يعني ضرورة تضافر كافة الجهود لدعم المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج الأورام لكي تتمكن من الاستمرار في أداء دورها الإنساني والطبي والنفسي في دعم وعلاج المرضى.

واليوم وقعنا على بروتوكول تعاون هام مع شركة سيديكو، قلعة صناعة الأدوية في مصر، لمساعدتنا على أداء رسالتنا ومواصلة لعب دور فارق في علاج مريضات سرطان الثدي في مصر، وبهذه المناسبة أتقدم بكل الشكر والتقدير للشركة على مساهماتها المتميزة في تجهيز مستشفى بهية الشيخ زايد وإمدادها بما تحتاج إليه من أدوية ومستحضرات طبية متنوعة”

وفي إطار جهودها للمساهمة في إنتاج المستحضرات الدوائية المتخصصة في علاج الأورام، ودعم جهود الرعاية الصحية الموجهة لعلاج الأورام في مصر، فقد بدأت شركة سيديكو التشغيل التجريبي لمصنع مستحضرات علاج الأورام في فبراير الماضي. إذ يُعد المصنع هو الأول من نوعه في مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 70 مستحضرًا دوائيًا لعلاج الأورام، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية الاستراتيجية وتوجيه باقي الإنتاج للتصدير للأسواق الخارجية في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.