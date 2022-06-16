توقيع بروتوكول تعاون بين الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة شيزلونج الرائدة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، وذلك تحت شعار « اتكلم ماتخفش.. مصر معاك » بهدف تقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج، حيث قام بالتوقيع كل من السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، و محمد علاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة شيزلوج.

مكرم: المؤسسة تتولى توفير الاستشارات النفسية في إطار من الخصوصية والسرية التامة

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التعاون مع مؤسسة شيزلونج يأتي في إطار جهود وزارة الهجرة المستمرة للتواصل مع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والحرص الدائم على تحصين هذه الفئة من أية أفكار أو توجهات غير سليمة، خاصة أن الكثير منهم في سن المراهقة ومرحلة الشباب، ويحتاجون إلى دعم خاص في ظل تباعدهم الثقافي والمجتمعي عن التعايش مع عائلاتهم من المصريين بالداخل.

وتعمل الوزارة على تقديم برامج متخصصة وتنظيم زيارات ميدانية بأهم المشروعات القومية لربطهم بالوطن، وعقد العديد من اللقاءات بالجهات المعنية والاستعانة بالشخصيات الملهمة والمؤثرة للأجيال المعاصرة، وكذا في مجال التعليم وتبادل الخبرات والتطلع لمستقبل أفضل من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي).

كما أكدت وزيرة الهجرة على رعايـة الوزارة لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج للوقوف بجانبهم مما يواجهونه من مشكلات داخل المجتمع الذي يتعايشون به فيـه.

مما يعرض البعض لأزمات نفسية وعصبية، أو لتعرضهم إلى مختلف أنواع العنف أو التنمر أو العنصرية في التعامل أو غير ذلك من السلوكيات الاجتماعية المرفوضة التي لا يقدرون على مواجهتها بمفردهم.

وما قد يترتب على ذلك من أثر سيء قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية ونتائج لا تُحمد عقباها، ما حدا بالوزارة إلى السعي إلى توفير خدمة الدعم النفسي والمعنوي للمصريين بالخارج بصفة عامة ولأبنائهم الشباب بصفة خاصة.

وأوضحت الوزيرة أن بروتوكول التعاون يقضي بأن تتولى مؤسسة شيزلونج توفير جميع الاستشارات الطبية فيما يتعلق بالجانب النفسي عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب والتأهيل النفسي.

وذلك من خلال منصتها الإلكترونية التي تضم أكثر 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، مشددة على أن عمل المنصة -بداية من تسجيل المستفيد حتى نهاية الخدمة- يتم في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين من أبناء مصر من الجاليات المقيمة بالخارج.

علاء الدين: نعتزم تقديم خدمات الدعم النفسي للمصريين بالخارج لمساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة

أوضح محمد علاء الدين، المدير التنفيذي لشيزلونج أن آليات التعاون الخاصة بالبروتوكول سيتم طرحها عبر موقع الوزارة ومنصة مؤسسة شيزلونج.

حيث يوفر برنامج الدعم لأبنائنا بالخارج عدة مزايا، ويستطيع المستخدم الولوج إلى المنصة وتسجيل بياناته، أو من خلال صفحة مبادرة « اتكلم ماتخفش.. مصر معاك».

وأكد علاء الدين على أن هذه المنصة الإلكترونية تضمن لكل المستخدمين كافة حقوقهم للحفاظ على سرية بياناتهم ومعلوماتهم وتفاصيل حالاتهم الصحية والنفسية، لافتا إلى أن مؤسسة شيزلونج -التي يثق بها الكثير من المستخدمين ، و لديها أكثر من 300 طبيب ومتخصص- مستمرة في دعم الدولة المصرية داخليا أو خارجيا.