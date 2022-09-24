توقيع بروتوكول بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر لإدارة منظومة النظافة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تم توقيع عقد بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لتقديم خدمات الجمع والكنس والغسيل الآلى ونظافة الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة، ونقلها للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة والنقل منها للمدفن الصحى الآمن، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحى بمدينة الحمام.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتي في إطار رفع كفاءة منظومة النظافة بالإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مدينة الإسكندرية نموذجا يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات، كما يعد البروتوكول إضافة جديدة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومستوى رضا الشارع السكندري.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن العديد من المميزات على رأسها؛ إدخال النطاق الإداري والجغرافي بكافة أنحاء محافظة الإسكندرية، وإدخال خدمة النظافة للقرى والنجوع والعزب بنطاق المحافظة، وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، وتفعيل خدمات الكنس والغسيل الآلي والتجريف بمحور المحمودية، وأعمال تأهيل وتطوير المحطات الوسيطة بالزياتين ومحرم بك، وأعمال تطوير المدفن الصحي بالحمام.

وكان المحافظ قد عقد اليوم الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وذلك لمناقشة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، واستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، وكذلك استعراض منظومة النظافة الجديدة.

جاء ذلك بحضور ؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، وعدد من رؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش، وذلك بهدف الوقوف على أبرز أوجه القصور والتحديات وتحقيق نتائج إيجابية لمعالجتها.