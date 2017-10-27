توقيع بروتوكول النموذج التجريبى للرى الحديث فى الفيوم

المال - خاص:وقعت وزارة الري والموارد المائية، بروتوكول النموذج التجريبى، لتطبيق نظام الرى الحديث فى الفيوم ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة نحو ترشيد استخدامات المياه والعمل على توفير المياه للأراضى التى ليس لها مصادر رى.وقع البروتوكول المهندس مدحت أبو النجا، رئيس قطاع تطوير الرى مع الحاج أحمد م

المال – خاص:

وقعت وزارة الري والموارد المائية، بروتوكول النموذج التجريبى، لتطبيق نظام الرى الحديث فى الفيوم ، وذلك فى إطار سياسة الوزارة نحو ترشيد استخدامات المياه والعمل على توفير المياه للأراضى التى ليس لها مصادر رى.

وقع البروتوكول المهندس مدحت أبو النجا، رئيس قطاع تطوير الرى مع الحاج أحمد محمود، ممثلا لمجموعة تتكون من ١٢ مزارعا يمتلكون قطع أراضى بمساحة ٦٥ فدانا ، والدكتور حبيب إسكندر والدكتور عماد إسكندر بواقع ١١٥ فدانا.

ويقضى هذا النظام بقيام الوزارة بتطبيق آليات الرى الحديث فى قطعة أرض تبدأ من ١١٥ – ٢٠٠ فدان، وبحيث تتحمل الوزارة جميع التكاليف ويتم تقسيطها على المزارعين بدون فوائد على عشرين عاما، وبأقل قسط ممكن حتى لا تمثل عبئا على المزارعين.

وقد أشاد المزارعون بالتجربة وأكدوا استعدادهم التام دائما للاستفادة من العلم لتطوير عملهم لتأمين مستقبل أبنائهم، تم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الرى وكان الوزير وقيادات الوزارة فى استقبال المزارعين.