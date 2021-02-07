توقيع بروتوكول التحول الرقمي بوزارة شئون المجالس النيابية

وقع كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، وشئون المجالس النيابية بمقر مجلس النواب لاستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بوزارة شئون المجالس النيابية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين؛ ويهدف إلى التهيئة العامة لاستيعاب التحول الرقمي لوزارة شئون المجالس النيابية، والمساهمة في رفع مستوى العاملين مقدمي الخدمات التي تقدمها الوزارة لأعضاء مجلس النواب والشيوخ، مع ضمان جودة الخدمة من أجل توفير الوقت والجهد للسادة النواب في عملية تلقى طلبات المواطنين والعاملين لدى الوزارة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتي تنفيذا لاستراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تحقيق التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة ومؤسسات الدولة لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقميا بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين كفاءة العمل وذلك عن طريق تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشئون المجالس النيابية لتهيئة بيئة رقمية مجهزة وفقا للمعايير العالمية لتكون قادرة على تحقيق التحول الرقمي لوزارة شئون المجالس النيابية بكفاءة عن طريق استحداث بعض النظم والتطبيقات التي تساعد على تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة لغرفتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ مشيرا الى أن البروتوكول يتضمن تطوير وإعادة تصميم البوابة الإلكترونية لوزارة شئون المجالس النيابية، بالإضافة الى توفير البرامج التدريبية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بهدف تنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين.

وصرح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية انه وفى إطار منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية التي تتبعها مصر لبناء مجتمع رقمي وخلق نظام بيئي رقمي حديث كان لابد لوزارة شئون المجالس النيابية أن تحدث من بيئة عملها وأن تحسن ما تقوم به من مهام لتساير التطور التكنولوجي الذى تسير في إطاره الدولة لبناء مصر الرقمية وان توقيع هذا البروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات التكنولوجية والانتقال إلى الخدمات الرقمية من أجل النهوض بمستوى ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات لتناسب الخطوة العملاقة في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية قدرات كافة العاملين بالوزارة ورفع تلك القدرات وتأهيل كوادرها لملاحقة التطور التكنولوجي السريع وميكنة الخدمات الحكومية، واستخدام أحدث وسائل الاتصال للتيسير على السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تقديم ومتابعة طلبات دوائرهم الانتخابية دون جهد أو عنَاء وليتمكن النواب من أداء دورهم التشريعي والرقابي بيسر وسهولة ولإنشاء بوابة الكترونية للوزارة وفق أحدث النظم التكنولوجية لتكون نافذة لكافة أفراد الشعب المصري لمطالعة ومتابعة كافة المستجدات في عمل الوزارة.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات بما يتواكب مع التجارب الدولية والمنهجية العالمية لحوكمة وإدارة تقنية المعلومات المؤسسية ووفقا لثلاثة محاور هم البنية الأساسية، والتطوير المؤسسي للتهيئة للتحول الرقمي، ونظم وتكنولوجيا المعلومات.

وينص البروتوكول على استحداث نموذج عمل رقمي يتم من خلاله استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة كافة خدمات ومهام وزارة شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وإتاحة ورفع كفاءة تبادل البيانات والمعلومات بين النواب والوزارة، وإنجاز العمليات اليومية بطريقة إلكترونية؛ بالإضافة الى استخدام أحدث سُبل تكنولوجيا المعلومات ونظم تداول البيانات والمعلومات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، وإتاحة نشر القوانين والتشريعات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وبناء القدرات الرقمية للعاملين وتأهيل الكوادر بها.

وقع البروتوكول؛ المهنـدســة غـــادة لبيــب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمستشار محمــود يـوســف المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية.