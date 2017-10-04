توقيع بروتوكولي تعاون لتنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني

خاص:شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، في مجال تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني. تم توقيع البروتوكول الأول بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2، والإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بوزارة القوى ال

خاص:

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، في مجال تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني.

تم توقيع البروتوكول الأول بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2، والإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة، ويستهدف تطوير وتجهيز 12 ورشة للتدريب المهني في 10 مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة بمحافظات بورسعيد والبحيرة وقنا والإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية والمنوفية والمنيا.

كما يهدف البروتوكول إلى دعم نظام إدارة الجودة الشاملة في عدد من مراكز التدريب المهني، وتأهيل وتطوير البنية التحتية بها، فضلاً عن استحداث ورش للتدريب على المهن الفندقية بمركز تدريب مهني بسوهاج، بالإضافة إلى بناء القدرات للمديرين والمعلمين والمدربين بما يتناسب مع واجبات ومسئوليات وظائفهم، ودعم تيسير نفاذ طلاب وخريجي مراكز التدريب المهني إلى سوق العمل.

وتم توقيع البروتوكول الثاني بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، والمؤسسة الثقافية العمالية، والذي يستهدف دعم إنشاء مركز تدريب متكامل للخدمات الفندقية والسياحية بالمؤسسة الثقافية العمالية، إلى جانب المساهمة في تطوير البرامج التدريبية. والإشراف على ترشيح المدربين للقيام بالتدريب خلال العام الأول وفقاً لحاجة العمل، وكذا تأهيل وتدريب المرشحين من المؤسسة الثقافية العمالية كمدربين ابتداءً من العام التدريبي الثاني.

وقد وقع البروتوكول الأول عن وزارة التجارة والصناعة، محمد علام، المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وعن وزارة القوى العاملة، سامية أيوب، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، ووقع البروتوكول الثاني، محمد علام، وعن وزارة القوى العاملة، محمد عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وعن المؤسسة الثقافية العمالية، عبد الفتاح إبراهيم، المفوض بأعمال رئيس مجلس الإدارة.