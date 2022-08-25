توقيع برتوكول تعاون في الإسكندرية لإنشاء أول مشروع عقاري صديق للبيئة

توقع شركة الراية للاستثمار العقاري برتوكول تعاون مع شركة MGM HOLDING UK لبناء مشروع إداري تجاري “The Rise”، والذى يعد أول مشروع “صديق للبيئة ” يتم على أرض الإسكندرية

وقال محي محمود مدير التطوير للأعمال العالميه بشركة MGM القابضة في المملكة المتحدة أن الشركة تعمل على وضع رؤيه لنهج مستدام يركز علي النتائج للبناء له شبكه تأثير إيجابي علي الناس والتنوع البيولوجي والمناخ.

وأضاف أنه بالفعل أتيحت لنا فرصة لإعادة ضبط صناعتنا ونهجنا فى هذا المشروع بما يحقق التنميه المستدامة خاصة وهو يعتبر أول مشروع صديق للبيئة يتم علي أرض الإسكندرية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يضع المبني الجديد معايير جديده للاستخدام المنخفض للطاقه وانبعاثات الكربون والتأثير علي الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المبنى الجديد الذى سيتم أنشاؤه وفقاً لبرتوكول التعاون الذى سيجرى توقيعة خلال الساعات القادمة مع شركه الراية للاستثمار العقاري سيطبق أحدث التقنيات الحديثه والمعايير الدولية للمباني الخضراء الصديقة للبيئة ، وذلك بتسخير الطاقة الشمسية وطاقه الرياح والتبريد الحراري وتقليل استخدام المياه ومعالجتها وتوفير مساحات خضراء مما يخلق هوية للمشروع نابضه بالحياه وفريده من نوعها.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع نقلة نوعية للمنطقة المحيطة بالمشروع ويتوكب مع التطوير الهائل

بجوار موقع المشروع المدخل الشمالي نحو المحاور الرئيسية ومنطقه الداون تاون والطريق الصحراوي والزراعي وموقف الاسكندرية الجديد ووسط البلد وجائت اهميه الموقع الاستراتجيه بسهوله وسرعه الوصول اليه من جميع الاتجاهات وشبكه الطرق المتطوره التي قامت بأنشائها الدوله المصريه

وحققت تنميه حقيقيه نحو جوده الحياه للمواطن المصري

كما سيحضر توقيع البروتوكول الدكتور رجب إسماعيل مراد أستاذ المنشٱت والتحكم البيئي والطاقة المتجددة وعضو مراجعة التقرير السنوى للجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة وعدد من الشخصيات التنفيذية والعامه بالإسكندري