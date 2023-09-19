توقيع برتوكول تعاون بين معهد تدريب الموانئ وجامعة برج العرب التكنولوجية

استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية الاثنين الماضي وفد معهد تدريب الموانيء برئاسة الدكتور علاء محمود مرسي عميد المعهد يرافقه كل من الدكتور جمال عبد الناصر مدير إدارة التعليم والتدريب والدكتور عصام الدين مصطفى رئيس قسم البرامج غير المخططة وقسم التسويق.

وتم عقد اجتماع بين وفد المعهد ورئيس الجامعة وبحضور لفيف من عمداء الكليات بالجامعة، حيث يسعى المعهد لتفعيل شراكات مثمرة مع المؤسسات المختلفة ولتقديم خدماته التدريبية لما يملكه المعهد من خبرات وقدرات تعليمية متميزة من معامل ومحاكيات و ورش فنية وتدريب عملي وبحرى لدعم الشباب المصري للتأهيل لسوق العمل.

واستمرارا للتعاون المثمر بين معهد تدريب الموانيء وجامعة برج العرب التكنولوجية، اتفق الطرفان توقيع بروتوكول تعاون علي ما التحاق طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية ببرنامج الدراسات الأساسية للبحارة بمعهد تدريب الموانيء (ميكانيكي بحري – بحري) من خلال دورة 3 شهور فى معهد تدريب الموانيء بما يؤهل الخريج للحصول على جواز السفر البحري.

كما تم الاتفاق على استمرار التعاون في التدريب الصيفي لطلبة جامعة برج العرب التكنولوجية بمعهد تدريب الموانيء، والتعاون في قيام معهد تدريب الموانيء بتدريب طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية في البرامج التدريبية والتدريب العملي على محاكيات الأوناش والمعامل والورش الهندسية بمعهد تدريب الموانيء.

كما تم مناقشة التعاون بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومعهد تدريب الموانيء لإعداد برنامج لوجيستي موانيء للعمل في الموانيء وشركات الملاحة والتوكيلات الملاحية.

ويأتي هذا فى اطار الدور الذي يقوم به معهد تدريب الموانيء لتأهيل كوادر بشرية مدربة لخدمة قطاع الموانئ ومحطات الحاويات والنقل البحري لمصر والدول العربية.