توقيع المرحلة الأولى من عقود الـ 1.5 مليون فدان

مدحت إسماعيل وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الدفعة الأولى من العقود الخضراء لتخصيص الأراضى لعدد من شركات صغار المزارعين والشباب، والتى أسسها الفائزون فى قرعة الطرح الأول من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بمقر شركة الريف المصرى. قام بتوقيع العقود كلٌ من عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة

مدحت إسماعيل

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، الدفعة الأولى من العقود الخضراء لتخصيص الأراضى لعدد من شركات صغار المزارعين والشباب، والتى أسسها الفائزون فى قرعة الطرح الأول من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بمقر شركة الريف المصرى.

قام بتوقيع العقود كلٌ من عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والممثلين القانونيين للشركات التى تم تكوينها من المجموعات الفائزة.

وأشار حنورة فى بيان له اليوم، حصلت ” المال”، على نسخة منه، إلى أن مراسم التوقيع شملت توقيع العقود مع 4 شركات، هى أولى الكيانات التى أتم الفائزون فى قرعة الطرح الأول تكوينها بالفعل وتأسيسها بعد انتهائهم من كل الإجراءات اللازمة للحصول على “العقد الأخضر” الذى يتم بموجبه تخصيص الأراضى لكل شركة فائزة ضمن أراضى المشروع، مشيراً إلى أن التوقيع مع الفائزين سيتوالى بمجرد انتهاء المجموعات الفائزة من تأسيس الشركات الخاصة بهم والمنوط بها وحدها التعاقد مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد على الأرض.

ولفت رئيس شركة “الريف المصرى” إلى أن العقد يتضمن كل المعلومات الخاصة بالأرض، كما ينظم العلاقة ما بين شركة الريف المصرى وشركات صغار المزارعين فى مختلف مراحلها، بما يتضمن جميع الشروط والضوابط والحقوق والالتزامات الواجبة خلال مختلف المراحل التى تسبق الانتهاء من مدة تقسيط قيمة الأرض، وكذلك بعد الانتهاء من التقسيط.

من جانبهم، أكد ملاك وممثلو الشركات الفائزة بأراضى الطرح الأول اهتمامهم البالغ بمشروع المليون ونصف المليون فدان بوصفه أحد المشروعات القومية التنموية للبلاد، وعزمهم الجاد على المضى قدماً فى خطوات تنفيذ مشروعاتهم واستثماراتهم تحت مظلة هذا المشروع التنموى الواعد، بما يحقق لهم المكاسب المنتظرة، وللوطن التنمية والتعمير المستهدفين.

وأكد عاطر حنورة، خلال لقائه ممثلى الشركات الفائزة من صغار المزارعين والشباب، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحصول الفائزين على أراضى المشروع والبدء فى استصلاحها واستزراعها وفق الجدول الزمنى وخطط العمل التى يتم إقرارها والاتفاق عليها بين الشركات الفائزة وشركة تنمية الريف المصرى الجديد المشرفة على المشروع، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الملف باهتمام شديد.