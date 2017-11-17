توقيع الكشف الطبي على 1160 مريضًا بغرب الإسكندرية

مها يونس أقامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية بقرية بهيج ببرج العرب، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، أسفرت عن توقيع الكشف والعلاج على 1160 مريضًا، بحسب الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. وأضاف حجازي أن ال

مها يونس





أقامت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية بقرية بهيج ببرج العرب، يومى الأربعاء والخميس الماضيين، أسفرت عن توقيع الكشف والعلاج على 1160 مريضًا، بحسب الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأضاف حجازي أن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات النساء والجراحة والأطفال والباطنة والقلب والأوعية الدموية والأنف والأذن والمسالك البولبة، حيث قامت بصرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، إضافة إلى إجراء 232 تحليلًا طبيًّا، و40 أشعة بالموجات فوق الصوتية، و25 رسم قلب.

من جانبه أوضح الدكتور هشام عبد الحميد، منسق قوافل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة الطبية ضمت 9 أطباء و11 من هيئة التمريض، و8 صيادلة، و2 فنيي معمل، ومثقفة صحية، بالإضافة إلى عدد من مدخلى بيانات وكتَبة وعمال وأفراد الأمن وسائقين.

وأكد عبد الحميد أن القافلة الطبية استكمالًا لدورها قامت بتحويل 3 مرضى إلى مستشفى برج العرب المركزى لإجراء بعض التدخلات الجراحية التى لا يتسنى عملها بالقافلة، واتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمريض بالضغط.

كما تم فى القافلة قياس الضغط والسكر لعدد كبير من المترددين من المرضى وذويهم بغرض الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم، حيث تم بالفعل اكتشاف 7 حالات سكر و4 حالات ارتفاع ضغط الدم تم تقديم المشورة الصحية لهم وتوجيههم للعيادات المتخصصة، كما تم عمل ندوات للتثقيف الصحى فى عدد من الموضوعات الصحية لعدد 181 من المترددين على القافلة من المرضى وذويهم.