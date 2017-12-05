توقيع الاتفاق الإطاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية مارس المقبل

المفوضية الأفريقية تدرس اتفاقيات لتيسير حركة المواطنين داخل القارة وإصدار جواز سفر موحدتدشين البنك المركزي الأفريقي عام 2020سيد بدرقال ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، إنه تم الاتفاق المبدئي حول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مطلع ديسمبر الجاري كمرحلة أولى، وكذل

المفوضية الأفريقية تدرس اتفاقيات لتيسير حركة المواطنين داخل القارة وإصدار جواز سفر موحد

تدشين البنك المركزي الأفريقي عام 2020

سيد بدر

قال ألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، إنه تم الاتفاق المبدئي حول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مطلع ديسمبر الجاري كمرحلة أولى، وكذلك الاتفاق على 3 بروتوكولات تتعلق بتجارة السلع والخدمات وتسوية المنازعات .

وأشار إلى أنه من المقرر توقيع الاتفاق الإطاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية خلال مارس 2018، بجانب إنهاء البروتوكولات الثلاثة، ثم توقيع الانفاق القانوني لاتفاقية التجارة الحرة يوليو من العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد منتدى التجارة والتنمية الثاني بالتعاون مع مفوضية التجارة والتنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، لعرض تطورات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة على مستوى القارة.

وشدد على أن اتفاقية التجارة الحرة تخدم نحو 1.2 مليار نسمة على مستوى القارة، وتخلق كتلة اقتصادية يتجاوز حجمها نحو 3.4 تريليون دولار، تعتبر من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم ومن أكبر المناطق من حيث عدد السكان.

وتابع “المرحلة الثانية من إعداد الاتفاقية يتعلق للمجتمع الأعمال والاستثمارات والملكية الفكرية وسيتم من خلاله وضع بروتوكولات لتشجيع الاستثمارات في القارة الأفريقية.

وأوضح أنه في عام 2025 ستكون هناك نحو 32 دولة نامية على مستوى العالم منها 30 دولة في قارة أفريقيا وهو ما يستلزم مواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفا أن الاستثمارات بالقارة انخفضت بنسبة 3% خلال العام الماضي، كما أن نحو 12% من الاستثمارات داخل القارة تأتي من مستثمرين أفارقة وهو ما يستلزم وجود إستراتيجية لتشجيع الاستثمارات.

ولفت إلى أنه من المقرر تدشين البنك المركزي الأفريقي خلال عام 2020، مشيرا إلى أن المفوضية الأفريقية تدرس إطارا قانونيا لتسهيل حركة المواطنين بين دول القارة وكذلك إصدار جواز سفر أفريقي على أن يتم عرض هذه المقترحات على القمة الأفريقية المقرر انعقادها خلال يناير المقبل.

وشدد على أن الوضع الراهن ليس في مصلحة القارة الأفريقية وأن اتفاقية التجارة الحرة تعمل على إعادة توجيه القارة في الاتجاه السليم.

من ناحيته قال بيندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن نجاح مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يعكس إصرار قادة القارة على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان .

و أضاف أن الاتفاقية تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية الخارجية، مؤكدا أن إتمام الاتفاقية يعزز من مساهمة أفريقيا في التجارة العالمية.