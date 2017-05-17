توقيع اتفاق مع الصندوق الكويتى على تمويل مشروع شبكات مياه الشرب بالعريش

تخلل المباحثات التي تمت مع البعثة خلال الفترة من 7-16 مايو الجاري، عقد عدة اجتماعات بحضور الجهات المصرية المعنية بالمشروع، ومنها وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهات التابعة لها لعرض البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع، الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش، لتتواكب مع التزايد السكاني بالمدينة حتى عام 2037.

ويأتي هذا التمويل في إطار حزمة تمويل من الصندوق الكويتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، لمشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كانت الدكتورة سحر نصر، قد قامت خلال الفترة الماضية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق بقيمة 29 مليون دينار كويتي لمشروع إنشاء عدد 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء، واتفاقيتي تمويل بقيمة 53.5 مليون دينار كويتي لمشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يومياً.