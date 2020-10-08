نقل وملاحة

توقيع اتفاق لتسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن و إسرائيل

هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقصير ساعات الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج والشرق الأقصى
المال - خاص 3:59 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 3:59 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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وقعت سلطات الطيران المدني في الأردن و إسرائيل اليوم اتفاقا يتيح تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للدولتين، وذلك بعد مفاوضات استغرقت عدة سنوات .

وبحسب روسيا اليوم فإن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقصير ساعات الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج والشرق الأقصى من جهة، ومن الأردن ودول الخليج الى أوروبا والقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية من جهة أخرى.

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كما يتوقع أن يفضي إلى تخفيض أسعار الرحلات والتوفير في الوقود.

وقد تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد التوصل إلى معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة الإمارات وموافقة المملكة العربية السعودية على مرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل في مجالها الجوي.

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بقلم المال - خاص

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