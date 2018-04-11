توقيع اتفاق لتأسيس شركة برأس مال 500 مليون جنيه لإنشاء محطة بميناء الإسكندرية

المال -خاصشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء توقيع إتفاق إطاري لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري بغرض إنشاء وإستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية وذللك بحضور الدكتور هشام عر

المال -خاص

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء توقيع إتفاق إطاري لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البري والبحري بغرض إنشاء وإستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية وذللك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع الاتفاق كل من اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الأسكندرية والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري.

وتهدف الإتفاقية إلي الإستثمار في إنشاء وإستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية وتأسيس شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017 ( قانون الإستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ) وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ليكون غرض هذه الشركة مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة من 55 إلي 62 بميناء الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب.

ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري علي أن يتم توقيع عقد بين الشركة وهيئة ميناء الاسكندرية بمقتضاه يكون للشركة حق إنتفاع علي أرض المشروع والتي تشمل الأرصفة من 55 إلي 62 والمساحات الخلفية لها وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلي تلك الساحات والأرصفة بموجب هذا المشروع وذلك لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة ( قابلة للتجديد بإتفاق الأطراف وموافقة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية )

ويكون للشركة بمقتضي هذا العقد الحق في إستغلال الأرض لأغراض المشروع والذي تبلغ تكلفته الإستثمارية التقديرية 450 مليون دولار

وسوف يتم تأهيل الشركات المصرية والعالمية ذات الخبرة للقيام بالإنشاءات وسيتم إنتخاب المشغل من خلال منافسة علنية عالمية في مرحلة لا تعطل سير إجراءات تكوين التحالف والبدء الفوري في المشروع