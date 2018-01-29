توقيع اتفاق لإقامة مشروع متكامل في الضبعة بقيمة 10 مليارات جنيه

على مساحة 2.14 مليون متر مربعالمال - خاصشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق استثماري بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ومحمد فؤاد أبو اليزيد بشته، رئيس مجلس إدارة شركة مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي، بغرض



على مساحة 2.14 مليون متر مربع

المال – خاص

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق استثماري بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ومحمد فؤاد أبو اليزيد بشته، رئيس مجلس إدارة شركة مدار القرى السياحية والاستثمار السياحي، بغرض إقامة مشروع استثماري في المحافظة، بحضور المستثمر ناصر عبد اللطيف، رئيس مجموعة لطيف جروب.

نص الاتفاق على تخصيص المحافظة قطعة أرض على مساحة 2.14 مليون متر مربع بقرية غزالة بمركز الضبعة للشركة بغرض إقامة مشروع استثماري متكامل بقيمة 10 مليارات جنيه على أن يتم البدء في تنفيذه خلال 6 شهور على 3 مراحل.

وأكدت الوزيرة – في تصريحات صحفية عقب التوقيع – أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع استثماري مصري بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة في محافظة مطروح وتتحرك في ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة.

ولفتت إلى أن هذا الاتفاق نتيجة فريق عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا على ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.

وذكرت أن الوزارة تتحرك سريعا مع محافظة مطروح لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المشروع سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندي أن محافظة مطروح على رأس المحافظات التي بها طاقة استثمارية ومن خلال التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظة مطروح ستشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

ودعا المستثمرين المصريين والأجانب إلى الاستثمار في كل محافظات مصر.

وبدوره، أشاد اللواء علاء أبو زيد بتعاون ودعم كل من الدكتورة سحر نصر، واللواء أبو بكر الجندي لدفع عجلة الاستثمار بمطروح وتواصلهما مع كبار المستثمرين للبدء الفعلي في إقامة عدد من المشروعات، موضحا أن محافظة مطروح بها فرص استثمار سياحية وعقارية يمكن إقامة مشروعات كبرى عليها تهدف للمساهمة في التنمية السياحية وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وذكر محافظ مطروح أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تعمل على إنشاء منطقة استثمارية بمنطقة مرسى جرجوب – مركز النجيلة – غرب مدينة مرسى مطروح ضمن مشروع تطوير غرب مصر، والذي يتضمن إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجيستية، وإقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كم، ويهدف المشروع لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشاد المستثمر ناصر عبد اللطيف رئيس مجموعة لطيف جروب بقانون الاستثمار الجديد، موضحا أن هذا المشروع يستهدف إقامة مشروع استثماري سياحي متكامل في الساحل الشمالي والذي يستهدف أن يكون منطقة سياحية كبيرة مثل شرم الشيخ، مقدما شكره للوزيرة ومحافظ مطروح على جهودهما في إنجاز هذا الاتفاق، مؤكدا أن هذا المشروع سيوفر نحو 20 ألف فرصة عمل.