توقيع اتفاق تسوية بمليار جنيه بين مميش والسويس للتنمية الصناعية

أحمد عاشورشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، اتفاق تسوية ودية للأراضى المخصصة للشركة عل



أحمد عاشور

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، توقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، اتفاق تسوية ودية للأراضى المخصصة للشركة على مساحة 2.266 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، بقيمة مليار جنيه، بناء على جهود اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور خالد عبد المنعم، المدير التنفيذى للشؤون القانونية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضحت نصر، أن هذا الاتفاق فى اطار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم الكاملة مع الحفاظ على حق الدولة، وتوفير السبل الكافية لنجاح مشروع الشركة فى المنطقة، وفى ضوء اتجاة الدولة نحو تشجيع الاستثمار، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات فى المنطقة، وتقديم جميع الحوافز التشجيعية التى من شأنها جذب الاستثمارات وزيادتها.

وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع اليوم يأتى استمرارا لانتهاج سياسة حل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، والعمل على جذب المزيد من المستثمرين الجدد ودفع عجلة الاستثمار، مشيرا إلى أنه فى اطار توجيهات القيادة السياسية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إزالة اى معوقات امام المستثمرين بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وذكر “مميش” أن الهيئة منفتحة على مبدأ التسوية الودية، بما لا يخل بحقوق الدولة وقبولها بما يحقق النتائج المرجوة، وفى اطار حرصها على دعم مناخ الاستثمار والحرص اللامتناهى والمؤكد على تعظيم وتعزيز الشراكة القائمة بين المستثمرين والهيئة ودفعها بقوة إلى افاق جديدة فى التعاون بما يعود بالخير على مصر.

وقدم المهندس عمرو حسب الله، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، الشكر والتقدير للوزيرة والفريق مهاب مميش واللجنة الوزارية لفض الاستثمار على جهودهما فى ازالة اى عقبات تواجه المستثمرين وعمل الشركة، مؤكدا أن الشركة من اوائل المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولذلك فهى ملتزمة بتنمية وتطوير مساحة الأرض المخصصة لها فى المنطقة، وزيادة استثماراتها بها، مشيرا إلى أن هناك 3 عقود جديدة سيتم توقيعها مع شركات منها صناعة السيراميك والاجهزة الطبية.