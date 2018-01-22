توقيع اتفاقية مشروع استثماري لاستصلاح بنجر السكر مع مجموعة غرير الإماراتية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، توقيع اتفاق مشروع استثمارى متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراضى بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى، وكذا إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا. الاتفاق تم بين الهيئة



شهد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، توقيع اتفاق مشروع استثمارى متكامل يتضمن استصلاح وزراعة أراضى بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى، وكذا إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا.

الاتفاق تم بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، و الزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، ومحافظ المنيا.

ويأتي الاتفاق في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التيسيرات اللازمة بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات وعلى مستوى الجمهورية وخاصة بمناطق الصعيد، حيث يهدف المشروع إلى استصلاح واستزراع مساحة 181 الف فدان وإقامة مصنع لانتاج السكر باجمالى استثمارات تقدر بحوالي مليار دولار، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من استيراد #مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع جاء نتاج عمل مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة، خلال الفترة الماضية، ومساهمة وزارة قطاع الأعمال العام فى المفاوضات النهائية مع المجموعة الاماراتية، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الانشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.