توقيع اتفاقية لتوطين قطارات المترو بين «الوطنية لصناعات السكك الحديدية» و«هيونداي روتيم»

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر، بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وشركة هيونداي روتيم الكورية…

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر، بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

حيث وقع عن الجانب الاول د/ أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وعن الجاب الثاني /يونجباي لي الرئيس التنفيذي لشركة هيونداب روتيم الكورية الجنوبية

أكد وزير النقل ان هذا التوقيع ياتي في اطار توجيهات القياده السياسيه بتوطين صناعة السكك الحديدية خاصة صناعة الوحدات المتحركة وانتاجها بجودة عالية محليا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر .

وأضاف لنا الفخر ان نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي ، كما وجه السيد رئيس الجمهورية بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة (4) أعوام ثم تصل الى 75 % خلال 6 سنوات كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها هيونداي روتيم الى نيريك .

واوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة مع حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي مشيرا الى أن هذا التعاون، يُتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودولياً لاًفتا انه عندما تبدأ الشركة في التصنيع ستكون الاولية الى التصدير خارج مصر وخاصة الى افريقيا .

وفي سياق متصل أكد الوزير ان التعاقد بين هيوندي وسيماف لتوريد 32 قطار مكيف جديد للخط الثالث للمترو يشمل التصنيع المحلي بنسبة 25 % لعدد 10 قطارات منها وهو ما نحرص على تنفيذه كما نحرص على استمرار التعامل المثمر في مجال تحديث نظم الاشارات للسكك الحديدية ( خط نجع حمادي / الاقصر) لافتا الى ان تحديث نظم الاشارات بخط الاقصر/ اسوان من الممكن ان يشكل تعاونا مثمرا اخر بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي مضيفا انه سيتم التعاون مع الجانب الكوري في توطين صناعة تحديث نظم اشارات السكك الحديدية في مصر

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها أن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات وهو ما يمثل خطوة مهمه لتطوير الصناعة المصرية تطبيقًا مباشرا لبرنامج الاصلاحات الهيكلية الذي اعلنت عنه الحكومه هذا الأسبوع ، موضحة أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمه ومع افضل الشركاء العالميين في هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتي تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل علي تحريك عديد من الصناعات المغذية التي تخلق مزيد من فرص العمل.

وأضافت السعيد أن التعاون بين شركتي هيونداي روتيم ونيرك يمثل تحالف مهم جدًا يضم ممثل من الحكومة المصرية ممثلة في صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبري من الشركات المصرية، مؤكده أنها تمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

ولفتت السعيد إلي إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز علي تعميق وتوطين الصناعة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحة أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا وحيًا لتفعيل مكونين رئيسين من هذا البرنامج.

وأكدت السعيد أهمية المشروع موضحة أن جزء كبير من الواردات كانت ترتبط بهذا القطاع والمشروع يسهم في توفير موارد كثيرة من النقد الأجنبي والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد مكونات هذا القطاع بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت السعيد أن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبري تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنمويه وتحدث قيمة مضافة، متابعه أن من خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلي أفريقيا، متابعه أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع وماتم تحقيقه من انجازات في المرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي فهي مهيئة بكل مافيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات ونقل هذا النوع من المشروعات إلي الدول الأفريقية.

ومن جانبه اكد السفير الكوري الجنوبي على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وان التعاون المثمر في قطاع مترو الانفاق هو تجسيداً لتلك العلاقات مشيرا الى ان الجانب الكوري الجنوبي سيبذل قصارى جهده لتدعيم هذا التعاون وخاصة في قطاع مترو الانفاق الذي ينقل ويخدم ملايين المواطنين يوميا

كما اشار رئيس شركة هيونداي ورتيم انه سعيد بتشرفه بمقابلة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدا ان هيونداي روتيم ستبذل كل الجهود للتعاون مع شركة نيرك ونقل التجارب والخبرات الكبيرة والتكنولوجبا الحديثة لنيرك خاصة وان هيوندي لديها خبرات كبيرة في الاسواق العالمية كما ان هيونداي ستتعاون مع هيئة سكك حديد مصر في مجال تحديث نظم الاشارات وتوطين هذه الصناعة في مصر