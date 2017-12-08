توقيع اتفاقية قرض جديد مع التصدير الأفريقي التجاري

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:توقع الحكومة المصرية اليوم الجمعة، اتفاقية الحصول علي قرض جديد مع بنك التصدير الأفريقي التجاري، على هامش انعقاد مؤتمر " أفريقيا 2017 بمدينة شرم الشيخ ـوالبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل مدته 3 سنوات، وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور الع

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:

توقع الحكومة المصرية اليوم الجمعة، اتفاقية الحصول علي قرض جديد مع بنك التصدير الأفريقي التجاري، على هامش انعقاد مؤتمر ” أفريقيا 2017 بمدينة شرم الشيخ ـ

والبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل مدته 3 سنوات، وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ومنها تحرير سعر الصرف، وأسعار المحروقات فى خطوة لتقليل الدعم المنفق على المشتقات البترولية بمختلف أنواعها.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول علي 12 مليار دولار، استلمت منهم مصر، إلى الآن ثلاث شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار.