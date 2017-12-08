توقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مع البنك الدولي

شرم الشيخ - أحمد عاشور:توقع الحكومة المصرية بعد قليل بمدينة شرم الشيخ اتفاقية الحصول علي قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مع البنك الدولي، على هاهامش انعقاد مؤتمر "أفريقيا 2017" بمدينة شرم الشيخ ويعد المبلغ الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.وكان البنك الدولي قد أ



شرم الشيخ – أحمد عاشور:

توقع الحكومة المصرية بعد قليل بمدينة شرم الشيخ اتفاقية الحصول علي قرض بقيمة 1.1 مليار دولار مع البنك الدولي، على هاهامش انعقاد مؤتمر “أفريقيا 2017” بمدينة شرم الشيخ ويعد المبلغ الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.

وكان البنك الدولي قد أعلن رسيماً مطلع 2016، عن موافقته على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات.

والبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل مدته 3 سنوات وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة ومنها تحرير سعر الصرف، وأسعار المحروقات فى خطوة لتقليل الدعم المنفق على المشتقات البترولية بمختلف انواعها.

يذكر أن هذا القرض مختلف عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولار، استلمت منها مصر إلى الآن 3 شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار.