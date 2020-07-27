توقيع اتفاقية شراكة بين «بنية كابيتال» و«اتحاد الصناعات» لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي

وقعت شركة “بنية كابيتال” المتخصصة في حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية، اتفاقية شراكة مع اتحاد الصناعات المصرية في منصة بنية رقمية، بهدف دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي بما يسهم في النهوض ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية.

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية وجود سوق إلكترونية لخدمة القطاعين العام والخاص، بما يفتح الطريق أمام تخطيط وإدارة موارد الشركات الصغيرة والناشئة تحت مظلة بنية مقننة ومميكنة، الأمر الذي يؤدي إلى سد فجوة التخول الرقمي لهذه الشركات عن طريق تقديم خدمات رقمية شاملة.

وأضاف توفيق على هامش إطلاق منصة “بنية رقمية”، أن الطريق نحو بنية رقمية هو استكمال لجهود وزارة قطاع الأعمال العام العام وتجربتها الرائدة فى مجال التحول الرقمي.

موضحا أن الوزارة تقوم بتنفيذ من خلال شركاتها القابضة والتابعة أضخم برنامج للتحول الرقمي في الشرق الأوسط يشمل 63 شركة تعمل في 12 قطاعا مختلفا، ويتضمن أكثرمن 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية باستثمارات 50 مليون دولار.

ولفت إلي أن الوزارة بدأت في نقل تجربتها في التحول الرقمي إلي الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال مبادرة “مستقبل رقمي” التي أطلقتها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وشركتي مايكروسوفت وفايبر مصر سيستمر.

وتعد المرة التي ينقل فيهت قطاع الأعمال‘ معربا عن استعداد الوزارة التام للتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات لتحقيق منظومة رقمية شاملة تخدم كل القطاعات.

محمود جمال وأحمد عوض وسيد بدر