توقيع اتفاقية رفع كفاءة محطة صرف صحي أبو رواش

خاص: شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، وشركة أورسكواليا أبو رواش، لتنفيذ مشروع أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش. قام بالتوق



خاص:



شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاقد بين الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، وشركة أورسكواليا أبو رواش، لتنفيذ مشروع أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش.

قام بالتوقيع عليها المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ماجد أبادير، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والمهندس لويس فرانشيسكو، مدير المشروعات الدولية لشركة إف سي سي أكواليا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكمال الدالي، محافظ الجيزة، وسفيري المكسيك وأسبانيا.

من جانبه أشار وزير الإسكان، إلى أن التعاقد يتضمن التصميم والتوريد والإنشاء والتشغيل والصيانة، للمرحلة الأولى لأعمال المعالجة الثانوية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بسعة متوسطة 1.2 مليون م3/يوم، وكذلك المرحلة الثانية بسعة متوسطة 400 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة لأعمال المعالجة الابتدائية القائمة، بسعة 1.2 مليون م3/يوم.

وأكد الوزير أن المشروع يخدم 8.5 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال 36 شهراً، موضحاً أنه بتنفيذ المشروع تكون محطة معالجة صرف صحي أبو رواش قادرة على استيعاب التصرفات المستقبلية الواردة لها، بحيث تتطابق المعالجة بها مع مستوى المعالجة الواردة في القانون المنظم.

