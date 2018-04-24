توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 53.2 مليون دولار مع الأوفيد

■ سليمان الحربش: مشروعات الصندوق فى مصر تسير بشكل جيد.. ونتطلع لدعم الصوامعالمال-خاصوقعت مصر مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد)، اتفاق مشروع إعادة تأهيل محطات الرى والصرف «المرحلة الثانية»، بقيمة 53.2 مليون دولار، وقامت بالتوقيع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسل

■ سليمان الحربش: مشروعات الصندوق فى مصر تسير بشكل جيد.. ونتطلع لدعم الصوامع

المال-خاص

وقعت مصر مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (الأوفيد)، اتفاق مشروع إعادة تأهيل محطات الرى والصرف «المرحلة الثانية»، بقيمة 53.2 مليون دولار، وقامت بالتوقيع د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسليمان جاسر الحربش، رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية «الأوفيد»، على هامش مشاركة الوزيرة فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، بحضور السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن.

وقالت سحر نصر فى بيان، إن المشروع يهدف إلى تحسين توفير مياه الرى، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية فى منطقة المشروع، وتحسين الإنتاج الزراعى، واستبدال وتحديث ست محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية، ومعدات مساعدة إلى عشر محطات ضخ أخرى، ومن المنتظر أن تستفيد منه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى.

وأشادت بمعدل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل محطات الرى والصرف، والذى وفرت الوزارة له 30 مليون دولار من صندوق «أوبك» للتنمية الدولية “أوفيد”، من أجل إحلال وتجديد 10 محطات للضخ وتوريد قطع غيار الخاصة بهم، وتوريد 10 ماكينات تنظيف، وإنشاء 10 معامل متنقلة.

وأكدت حرص الوزارة على التعاون مع الصندوق فى المشروعات التى تمس حياة المواطنين، ومنها هذا المشروع الذى يمس الأمن الغذائى، ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن التنمية الزراعية تمثل أولوية لدى مصر لأنها جزء من البنية الأساسية، مشيرة إلى مشروعات 1.5 مليون فدان والصوامع والتى يمكن للصندوق المساهمة فى دعمها.

وقال سليمان الحربش: نلمس التقدم الذى يحدث بين مصر والصندوق، ومصداقية الحكومة المصرية لدى الشعب فى تنفيذ مشروعات تمس المواطنين، وتوفر فرص عمل لهم .

وأضاف: مشروعات الصندوق فى مصر تسير بشكل جيد، ونتطلع لدعم مشروع الصوامع، موضحاً أن حجم التعاون يقارب 641 مليون دولار أمريكى، فى مجالات الصحة، والتعليم، والخدمات المالية، والطاقة، والزراعة، مؤكداً حرص الصندوق على دعم مصر فى مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 1976، من خلال الدول المصدرة للنفط، ويعمل على مساعدة الدول النامية بمجالات الغذاء، والطاقة النظيفة، والمياه، والصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، بهدف تشجيع الاعتماد على الذات.