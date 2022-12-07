توقيع اتفاقية تفاهم بين طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية مع الحكومة لإنشاء مصنع الهيدروجين الأخضر

وقعت كل من شركة طاقة عربية، الرائدة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، وشريكتها فولتاليا (الشركة المسجلة ببورصة يورونكست باريس، ISIN code: FR0011995588) اتفاقية تفاهم مع الحكومة المصرية بهدف إنشاء وتمويل وتشغيل مصنع لإنتاج الهدروجين الأخضر بسعة 150 كيلوطن/سنة.

إذ تتضمن المرحلة الأولية من المشروع مصنع إنتاج هيدروجين أخضر جديد بسعة 15 ألف طن في السنة بالقرب من ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام تقنية التحليل الكهربائى (Electrolyser) بقدرة 100 ميجاوات مزودة بـ 283 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

سيتوسع المشروع فيما بعد ليصل إلى قدرة إنتاج تبلغ 150,000 طن في السنة، مع قدرة تحليل كهربي تصل إلى إجمالي 1 جيجاوات يتم توفيرها من خلال إجمالي 2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، على أن توفر الحكومة المصرية الأرض المطلوبة لبناء المشروع عليها.

يأتي هذا المشروع بهدف المساهمة في رؤية مصر البناءة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيثما تلتزم طاقة عربية وفولتاليا بدعم جهود الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في توليد الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 42٪ من إجمالي الطاقة بحلول عام 2035.

والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لمجموعة طاقة عربية، عن سعادته بالمشروع، “فخورون بالشراكة مع شركة رائدة في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ذات البصمة العالمية القوية مثل فولتاليا الفرنسية، وهو ما يأتي في إطار حرصنا الدائم على بذل كل الجهد للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر في مصر، بوصفنا شركة رائدة في قطاع توزيع الطاقة والمرافق في مصر، وهو ما يتجلى في هذا التعاون الذي يأتي تماشيًا ودعمًا لاستراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035.”