توقيع اتفاقية تعاون لتطوير المناطق غير الآمنة بحلايب والشلاتين

بدور إبراهيمشهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع ملاحق اتفاقية التعاون لتطوير المناطق غير الآمنة بمدينتي حلايب وشلاتين، واتفاقية تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، إذ تم التوقيع بين اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس خالد صديق، المدير ال

بدور إبراهيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع ملاحق اتفاقية التعاون لتطوير المناطق غير الآمنة بمدينتي حلايب وشلاتين، واتفاقية تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، إذ تم التوقيع بين اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال مدبولي: إنه يستهدف مشروع التطوير إنشاء 500 منزل يناسب طبيعة الحياة بمدينة حلايب، و1500 منزل أخرى بمدينة الشلاتين، تناسب احتياجاتهم وحياتهم الاجتماعية، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 250 م2 لإنشاء المنزل على جزء منها، وباقي المساحة تستغل طبقاً لاحتياجات المواطن وطبيعة حياته، وذلك بتكلفة تقديرية 231 مليون جنيه بمدينة حلايب، يتحمل الصندوق منها حوالي 145 مليون جنيه، وتتحمل المحافظة باقي التكلفة، وبتكلفة 668 مليون جنيه بمدينة الشلاتين، يتحمل الصندوق منها 431 مليون جنيه، وتتحمل المحافظة باقي التكلفة».

من جانبه، قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن أذرع وزارة الإسكان كلها تعمل في محافظة البحر الأحمر، وقريباً سنخلي المناطق غير الآمنة في المدن الـ4 الكبرى بالمحافظة، لتكون المحافظة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، أما بشأن منازل حلايب والشلاتين التى وقعنا اتفاقياتها حاليا، فنحن نُسكن أهالينا في مساكن جديدة، تناسب طبيعة المكان حيث يتم إنشاؤها بنظام القباب على طريقة حسن فتحي، مضيفاً: سنبدأ التعاقد مع الشركات التي ستقوم بالتنفيذ على الفور للانتهاء منه بأقصى سرعة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه كانت هناك مشكلة عجز مائي في كل مدن البحر الأحمر، أما الآن فقد انتهينا من أكبر محطة تحلية مياه في شمال أفريقيا، ونحن في مراحل التشغيل حالياً، وهي محطة اليسر، وسننشئ محطات في كل مدن المحافظة، وأتوجه بالشكر للوزير والوزارة وكل قطاعاته.

وأضاف: “لو حسبنا كم التمويل للمشروعات التي أنجزتها الوزارة في المحافظة، في السنوات الثلاث الماضية، فنجده يتخطى الـ5 مليارات جنيه في قطاعات الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات، ومشروعات التنمية المتكاملة، والطرق، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، الذي أتوجه له بالشكر الجزيل على جهوده في أعمال التنمية بالمحافظة”.

وتابع صديق: أنه يجرى إنشاء 1753 وحدة سكنية، بتكلفة 444 مليون جنيه، لتطوير 7 مناطق غير آمنة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يجري إنشاء 44 وحدة بمنطقة جبل العفش بالغردقة، و56 وحدة بمنطقة مجاهد بالغردقة، وبلغت نسبة التنفيذ بالمنطقتين 90 %، و70 وحدة بمنطقة عشش الجبل برأس غارب، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، وهذه المناطق الـ3 تندرج تحت درجة الخطورة 1، كما يجري إنشاء 826 وحدة بمنطقة زرزارة بالغردقة، و69 وحدة بمنطقة الكلاحين بالقصير، و234 وحدة بمنطقة زرزارة بسفاجا، وبلغت نسبة التنفيذ بهذه المناطق 90 %، إضافة إلى إنشاء 454 وحدة بمنطقة عشش بالبلد برأس غارب، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، وتندرج هذه المناطق الـ4 تحت درجة الخطورة 2.