توقيع اتفاقية تعاون بين مقاصتي مصر والسعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الأوراق المالية

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مركز مقاصة الأوراق المالية السعودية (مقاصة)، وذلك انطلاقا من سعى المسئولين في كلا الجانبين على دعم العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصرالعربية والمملكة العربية السعودية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مقاصة الأوراق المالية للخروج بحزمة خدمات أكثر اعتمادية.

ومن جانبه، قال خالد راشد العضو المنتدب لمصر للمقاصة إن الاتفاق جاء من منطلق حرص الشركة على تطوير دورها في تعزيز مجالات الاستثمار وتنشيط العلاقات الاقتصادية في مجال الأوراق المالية من خلال تبني مجموعة من السياسات التوسعية التى تهدف إلى زيادة ورفع كفاءة سبل التعاون بين مصر للمقاصة وكافة المؤسسات المماثلة في البلدان العربية والإقليمية للعمل على دعم العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما عبر راشد عن سعادته بعقد مثل هذا الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات المقاصات العربية في المنطقة، وذلك لما لحجم السوق السعودية من تأثير بسوق الأوراق المالية العربي والعالمي.

بدوره، قال وائل بن عبدالله الهزاني المدير التنفيذي لشركة مقاصة: “نرحب باتفاقية التعاون المشترك مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي تندرج في إطار مساعينا المستمرة لتطوير الأسواق المالية في المنطقة وتعزيز جاذبيتها”.

أضاف: “وانطلاقا من دورنا المحوري الذي نؤديه في السوق السعودية والتي تعد واحدة من أكبر الأسواق المالية في العالم، يسعدنا استكشاف فرص التعاون وتبادل المعلومات والمهارات على نطاق إقليمي بهدف تحفيز خدمات مقاصة أكثر موثوقية وفاعلية تماشياً مع الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية الأكثر تقدماً حول العالم”.