توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وشركات فاركو للأدوية

تتماشي الاتفاقية مع اتجاهات الدولة التنموية في مدينة العلمين الجديدة.

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وشركة فاركو للأدوية ، اتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي والتدريب.

وقع علي الاتفاقية من جانب الاكاديمية الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار فرج ، رئيس الأكاديمية ومن جانب شركة فاركو، الدكتور/ شيرين عباس حلمى رئيس الشركة .

وقامت الأكاديمية ببدء تفعيل التعاون مع الصناعة بمركز الإبداع بمقر الأكاديمية بالعلمين من خلال عقد شراكة بحثية مع مجموعــة شركات فـاركــو للأدوية والمتميزة في إنشاء المعــامل المتخصصـة.

وتهدف الشراكة إلى توفير فرصة التدريب العملي المتميز والمستمر للطلاب سوا ًء في السنة النهائية أو الدراسات العليا والبحثية ليكونوا داعم للصناعة بالمنطقة

كما تهدف إلى إعداد وتنميــة الكوادر الشــابة من الباحثين وأعضــاء هيئة التدريس وتشجيعهم على الابتكار والأبحـاث والتنميــة البيئيــة وتبادل الخبــرات

وضع إطار للشراكة يتضمن تدريب طلاب الأكاديمية بكليات الصيدلة

بدوره، أكد الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الاكاديمية أن الاتفاقية تأتي في إطار سعى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعزيز دورها كبيت خبرة في مجال التعليم والبحث العلمي بالعالم العربي.

وأشار إلى استراتيجية تحول الأكاديمية إلى جامعة بحثية تهدف إلى الإسهام في بناء الصناعة والاقتصاد، من خلال تحويل مخرجات البحث في المختبرات إلى منتجات التكنولوجيا وبراءات الاختراع لدعم رواد الأعمال وزيادة فرص خلق ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول متكاملة لتنمية الصناعات الحالية مع تنمية جيل من المبتكرين والمبدعين.

وقال إن الاتفاقية تتماشي مع اتجاهات الدولة التنموية في مدينة العلمين الجديدة ونظرة العالم باعتبارها إحدى المدن الجديدة ذات الاستثمارات الواعدة.

وفي ذلك السياق تم وضع إطار للشراكة يتضمن:

تدريب طلاب الأكاديمية بكليات الصيدلة بفروع الأكاديمية في معمل الأبحاث والتطوير التابع لمجموعــة شركــات فاركــو للأدويــة التدريب العملي اللازم في مجال الصناعات الدوائية، تماشيا مع أهداف الأكاديمية بضرورة تلقي الطلاب تدريبا عمليا متميزاً

تأسيس معمل مركزي بمقر العلمين على مساحة 053 متر مربع، بحيث يتضمن المعمل المركزي ثلاثة معامل لتصنيع الأدوية ولخدمة البحوث بكلية الصيدلة، على أن يتم اعتماده من هيئة الدواء المصرية لإجراء الاختبارات الضرورية لعمليات الأبحاث والتطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية لشركات الأدوية المصرية بما يتوافق مع المستويات العالمية والدولية المتعارف عليها وذلك لمواكبــة حركة التقدم المتسارع في علوم وتكنولوجيا الدواء في قطاع الصناعات الدوائيــة ، تأسيس معمل nanotechnology والكيمياء النباتية بمركز الإبداع بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة وذلك انطلاقا من اعتبــار تقنية )nanotechnology( من التقنيات الحديثة نسبياً ذات التطبيقات المتشعبة في مجالات الصيدلة، علوم المواد، والكيمياء والعقاقير والكيمياء النباتي.

وقالت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إنها استطاعت على مدار 55 عام أن تتبوأ مركز الصدارة في مجال التعليم والبحث العلمي ليس فقط على مستوى مصر بل والعالم العربي والأفريقي.