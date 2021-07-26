توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية العلوم والتكنولوجيا وجامعة سنترال لانكشاير «UCLAN-UK»

لمنح درجة مزدوجة في التخصصات التالية: هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية، هندسة طيران، هندسة الكمبيوتر، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية، البناء الهندسة وهندسة البتروكيماويات.

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021 اتفاقية تعاون مع جامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK)، حيث وقّع على الاتفاقية كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والبروفيسور جراهام بالدوين نائب رئيس جامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK).

تأتي اتفاقية التعاون بين جامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK) وكلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية العربية في مدينة العلمين الجديدة لمنح درجة مزدوجة في التخصصات التالية: هندسة ميكانيكية، هندسة صناعية، هندسة طيران، هندسة الكمبيوتر، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية، البناء الهندسة وهندسة البتروكيماويات.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية عبر الفيديوكونفرانس أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية بجمهورية مصر العربية، والسفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة البريطانية، والدكتورة إليزابيث وايت مدير المجلس البريطاني بمصر، والبروفيسور جراهام بالدوين نائب رئيس جامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK)، وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية.

أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بحضور مراسم توقيع الاتفاقية، وقال: يسعدنى في مثل هذه المناسبة أن أتوجه بالتهنئة على ذلك التعاون بين الأكاديمية وجامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK) فى العديد من المجالات العلمية والبحثية.

وأضاف أبو الغيط في كلمته: “تغمرني الثقة في أن مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز قدرات الأكاديمية العربية لخدمة شباب الوطن العربي”، مشيرًا إلى أن الأكاديمية نموذج مشرق للعمل العربي المشترك قادر علي صنع المعجزات في شتى المجالات.

من جانبه تقدم السفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز بخالص الشكر على دعوته لحضور هذة الاتفاقية عبر الفيديو كونفرانس، وقال “سعدت بحضور هذا الحدث الهام بحضور كوكبة متميزة من القامات”، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يساعد على تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد آدامز عمق العلاقات المصرية البريطانية، وقال إنها أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى الفترة الماضية، لافتًا إلى تعاون البلدين بشكل وثيق فى مجالات التعليم.

وقال آدامز “نعمل على تعزيز روابطنا بشكل أكبر”، مضيفًا أن التعاون فى مجال التعليم العالى من أهم مجالات التعاون بين بريطانيا ومصر، مشيرًا إلى أنه شهد نقلة نوعية فى مجال التعليم العالى بمصر.

من ناحيته قال السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة “أود أن أنتهز هذه الفرصة بأن أرحب بمعالى الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى

وأتقدم بالتهنئة للدكتور إسماعيل عبد الغفار والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة سنترال لانكشاير (UCLAN-UK) على توقيع هذه الاتفاقية.

وأعرب معالى السفير عن سعادته بتوقيع العديد من الاتفاقيات، خلال العامين الماضيين، بين الجامعات المصرية والإنجليزية؛ حتى تتمكن الجامعات من تبادل الخبرات.

كما أعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية بين الأكاديمية العربية وجامعة سنترال لانكشاير UCLAN-UK والتى تؤكد الاهتمام الذى يحظى به قطاع التعليم العالى فى مصر فى هذه الفترة وستعود بالنفع على الجانبين.