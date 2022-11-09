توقيع اتفاقية بين «هيئة الرعاية الصحية» و«أسترازينيكا» لتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسير باسكال كلود رولاند، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا على مستوى العالم، اليوم، توقيع اتفاقية تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية، في مجال تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات قمة المناخ، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من (6 – 18) نوفمبر 2022.

ويأتي هذا البروتوكول اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتوحيد كافة الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الرعاية الصحية، وكذلك اتساقًا مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر).

وأشار البيان، إلى أنه سبق وتم التعاون ما بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا في توفير المستشفى الميداني المُصغر “EHA FIELD HOSPITAL” المقام بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ، وذلك للمشاركة بالتأمين الطبي، وضمان توفير خدمات طبية فائقة الجودة للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وتابع: أن هذه المستشفى تعد باكورة تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا مصر في مجال المستشفيات المتنقلة الخضراء، وأنها أول مستشفى من نوعها في التأمين الطبي للأحداث والمؤتمرات الدولية الهامة بمصر، كما تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر بمعايير عالمية.

ولفت، إلى أن المستشفى الميداني مجهزة على أعلى مستوى وتضم كوادر طبية مؤهلة، للتعامل مع كافة حالات الطوارئ والحالات ال طبية الحرجة، وتعمل على مدار الساعة لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر، كما تعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ <>.

وأشار البيان، إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، في تطبيق مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، لافتًا إلى نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، والمشاركة أيضًا في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، في الحصول على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، كأول مستشفى مصري ينجح في ذلك، وبما تعد حجر الأساس في مسيرة تحول منشآت هيئة الرعاية الصحية إلي منشآت صحية خضراء صديقة للبيئة ومستدامة.

ولفت، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز عدد من الأنشطة المتعلقة بالتحول الأخضر لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من خلال إنشاء محطات للطاقة النظيفة، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالمناطق المحيطة بالمستشفيات، واستخدام المياه النقية والنظيفة، والتداول الأمثل للمخلفات الطبية والمواد الكيماوية، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية.

ونوه، إلى أنه على هامش هذه الاتفاقية سيتم تمويل مشروع لإنشاء محطات شحن للسيارات والمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالشكر إلى شركة أسترازينيكا لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في مجالات الرعاية الصحية والدوائية المختلفة، وتعزيز تبادل الممارسات التكنولوجية والمبتكرة من أجل مستقبل رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لمصر 2030، ودعم خطط التعافي الأخضر لقمة المناخ، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن الوصول إلى نظام بيئى صحي متكامل يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف لتحقيق الهدف المنشود، مؤكدًا الارتباط الوثيق بين البيئة وقطاع الرعاية الصحية، ومن هنا كانت اهتمامات الدولة بالعمل على دمج البُعد البيئي بقطاع الرعاية الصحية، لضمان خدمات ورعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية للمواطن المصري، ومؤكدًا أهمية تعاون الجميع لإنجاح الحدث العالمي الذي تستضيفه أرض مصر الآن مؤتمر المناخ <>، ولافتًا إلى المردود الكبير لتطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء على تعزيز العمل المناخي على المستوى العالمي، وجذب كثير من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة، مما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وخدمة قطاعات الرعاية الصحية، بما فيها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى المردود الإيجابي لذلك الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، نجاح مصر في تنمية قطاع الرعاية الصحية بصورة فاقت التوقعات على جميع المستويات، ما استلزم مشاركة القطاع الخاص والعمل بالتوافق مع توجهات الدولة لتنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية والعمل بمفهوم الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، مؤكدا التزام أسترازينيكا بدورها الإستراتيجي تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإمداده بكل ما هو جديد عالميًا.