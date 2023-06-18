توقيع اتفاقية بين بنك البركة وشركة جي أى جي مصر لتقديم خدمات التأمين البنكي

وقع

اتفاقية التأمين البنكي

وشركة جي أي جي مصر حياة تكافل اتفاقية التأمين البنكي التي يتيح من خلالها البنك للشركة تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للعملاء من خلال فروع البنك.

وقد تم التوقيع يوم الخميس الموافق 15 يونيو بالمقر الرئيسي لبنك البركة، بين كل من حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل وقد حضر من بنك البركة عبد العزيز سمير رئيس قطاعات التجزئة المصرفية والفروع و محمد الذهبي رئيس قطاع المنتجات وقنوات البيع و شريف حسنين رئيس قطاع الفروع وعزة عزت مدير إدارة منتجات التأمين كما حضر من شركة جي أي جي مصر محمد عاكف نائب العضو المنتدب للشئون المالية و فريدة سنبل رئيس قطاع التأمين البنكي

وأعرب حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل، وأكد أن هذه الخطوة تعزز جهود البنك لتطبيق استراتيجيته التي تهدف لإتاحة باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية التي تلبي كافة احتياجات عملاء بنك البركة.

وصرح عبد العزيز سمير رئيس قطاعات التجزئة المصرفية والفروع بأن توفير منتجات التأمين البنكي داخل فروع بنك البركة يساهم في التيسير على العملاء وذلك من خلال الحصول على احتياجاتهم سواء المصرفية أو غير المصرفية كخدمات التأمين البنكي من مكان واحد. حيث يوجد تنوع في تلك الخدمات المقدمة والمنتجات والبرامج التنافسية التي تتميز بالمرونة و تقديم البرامج المختلفة المصممة خصيصاً لعملاء بنك البركة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة جي اي جي مصر حياة تكافل أن الشركة تتطلع لمزيد من النجاحات و الانجازات من الشراكة الاستراتيجية مع بنك البركة ، و الذي يعد أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة في مصر، حيث أن بنك البركة مصر له استراتيجية ورؤية واضحة للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والانتشار في السوق المصرية.