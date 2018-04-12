توقيع اتفاقية برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا ‎

بدور إبراهيمتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى تنمية محافظات الصعيد والارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتيسير تقديم الخدمات التنموية لهم وتوفير فرص عمل.ومن بين البرامج التنموية التي تقوم عليها وزارة التنمية المحلية برنامج التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا والممول جزئياً بقرض من ال

بدور إبراهيم

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى تنمية محافظات الصعيد والارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتيسير تقديم الخدمات التنموية لهم وتوفير فرص عمل.

ومن بين البرامج التنموية التي تقوم عليها وزارة التنمية المحلية برنامج التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا والممول جزئياً بقرض من البنك الدولى، تم اليوم بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكل من محافظي سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم وقنا اللواء عبدالحميد الهجان لتنفيذ خطة المرحلة الأولى لعام (2018) والتي تضم مشروعات تستحوذ على أكثر من 50% من موازنة تلك المرحلة.. وتشمل هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها إحياء بعض المشروعات الجارية والتي توقفت وتبلغ نسبة استكمالها ما بين 10% إلى 30% من إجمالي كل مشروع .

شهد مراسم التوقيع كل من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحى، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية وفريق عمل البرنامج بالوزارة وقيادات وزارة التنمية المحلية ومحافظتي سوهاج وقنا وعدد من ممثلى وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتعاون الدولى.

ومن جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى أن تلك المشروعات التي ستنفذ ستساهم في الوصول بمستوى تغطية الصرف الصحى بالمحافظتين إلى حوالى 40% من سكان كل محافظة خلال السنة الاولي مقارنة بالوضع الراهن والذى تصل فيه نسبة السكان المخدومين إلى حوالى 20 % وذلك بتكلفة أكثر من مليار جنيه .

وأضاف الجندي أن هذا المشروع هو مثال جيد جداً لدور الوزارة والتي تهدف بالأساس الي أحدث تنمية مجتمعية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي .

وقال الوزير إننا نسعي لتوفير حياة افضل لكل مواطني محافظات الصعيد والمحافظات المصرية ، لافتا الي ان مشروع قرض البنك الدولي عامل مساعد للدولة لأحداث تغيير في بعض المحافظات التي تعاني من فجوة تنموية .

واشار الي ان محافظات الصعيد خلال فترات طويلة لم تحصل علي حقها في التنمية، لذلك كان الاتجاه الرئيسي للدولة التوجه بهذا المشروع الي محافظات الصعيد وسيتم تكرار تلك التجربة في محافظات اخري خلال المرحلة المقبلة.

وقدم الجندي الشكر للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع عن كثب وباستمرار مراحل هذا المشروع خلال الفترة الماضية، وقال الجندي إن الحكومة مهتمة بالصعيد لتحقيق تنمية ونقلات نوعية هناك، كما قدم الوزير الشكر لوزراء التعاون الدولي والاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة والاسكان والبنك الدولي لتنفيذ ونجاح هذا البرنامج.

وأشار الوزير إلى أن جوهر هذا البرنامج تنفيذ رغبة المواطنين بالمحافظتين ولذلك تم اقامة جلسات عمل مجتمعية محلية مع كافة مواطني القري والمدن ، لان الهدف الذي تسعي الحكومة لتحقيقه هو احداث نقلة نوعية لكافة المواطنين وتحسين معيشة المواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه شرب نظيفة .

وقال إن هذا البرنامج يساعد في استكمال بعض المشروعات الجارية والإسراع في تنفيذها، واضاف الجندي ان الوزارة تسعي لتوفير فرص عمل جديدة بمحافظتي سوهاج وقنا وبكل منهما مناطق مخططة لإقامة مشروعات توفر فرص عمل .

وأوضح أن الوزارة تسعي لتكرار مشروع المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطن، بعد نجاح هذا المشروع في مدينة الاسماعيلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة .

وأضاف أنه سيتم تطوير عدد كبير من تلك المراكز في محافظتي سوهاج وقنا لابعاد مقدم الخدمة عن طالبها وتقديم خدمة جيدة يشعر بها المواطن .

وقدم الوزير الشكر للمحافظين الذين عبروا عن انعكاس لكل آراء المواطنين علي ارض محافظتهم .

واشار إلى أن الوزارة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالصعيد التي لديها كفاءات لديها الخبرة الكبيرة والتي يمكن الاستفادة منها في تنفذ هذا المشروع خاصة جمعية نداء برئاسة للدكتورة هبة حندوسة وجمعية تروس برئاسة حاتم خاطر، مشيراً الي الوزارة ترحب بكل الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني .

ومن جانبه قدم الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشمر لوزير التنمية المحلية علي جهوده لمتابعة البرنامج والمساعدة التي قدمها للتغلب علي كافة العثرات التي واجهت المشروع خلال الفترة الماضية، وقال الهلباوي إننا نسعي لأحداث نقلة نوعية في محافظتي قنا وسوهاج لتمتد بعد ذلك في كافة محافظات الصعيد، واشار الهلباوي الي ان هذا المشروع بدأ بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية صعيد مصر وتوجيهاته بالرعاية الكاملة لمحافظات الصعيد وذلك منذ عام ٢٠١٥، لافتا الي ان المشروع لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج تطبيق للامركزية الكاملة كما نص عليها الدستور والتمويل لدي كل محافظة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي وتطبيق كامل للامركزية المصرية كما نص عليها الدستور .

واضاف الهلباوى أن هذا المشروع سيتم من خلاله بناء قدرات العاملين بمحافظتي قنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها ليكون هذا النموذج قابل للتكرار في محافظات اخري .

واكد الهلباوي انه سيكون هناك مشروعات اخري بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومنها مشروعات التكتلات الصناعية الاقتصادية ودعم قدرات العاملين بالادارة المحلية بالصعيد موكدا انه سيتم خلال الاسبوع القادم توقيع مشروعات جديدة مع هيئة التنمية الصناعية وتطوير ١٣ مركز تكنولوجي بالمحافظتين .

كما تحدث خلال مراسم التوقيع كل من محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان مؤكدا ان التمويل المقدم لن يكون لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب فقط ولكن مشروعات اخري في التنمية الاقتصادية وهناك تعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية وكافة مواطني المحافظة لمتابعة المشروعات المنفذة .

ومن جانبه قال الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق مصلحة المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، واضاف أن مشروع قرض البنك الدولى هو قصة نجاح للدولة المصرية والتعاون بين وزاراتها المعنية، كما تحدث المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.