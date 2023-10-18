توقيع اتفاقيات بقيمة 5.8 ملايين دولار بمنتدى الابتكار الرقمي بين كوريا والشرق الأوسط

قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية إنها أرسلت فريقا من الشركات المحلية إلى معرض “GITEX Expand North Star 2023″، أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، الذى عقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر في دبي، بحسب وكالة يونهاب.

وعلى هامش الحدث، أقيم منتدى الابتكار الرقمي بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط لعام 2023. وخلال المنتدى، وقعت الشركات الكورية الرقمية 3 صفقات للتصدير ومذكرتي تفاهم بقيمة 5.8 ملايين دولار.

وتضمن الفريق الذي قاده مدير سياسة المعلومات والاتصالات بالوزارة كانغ دو-هيون، مسؤولين من الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA) ورابطة صناعة البرمجيات الكورية(KOSA) و60 شركة رقمية محلية.

وقالت الشركات الكورية المشاركة في المعرض إنها جرت 1,145 استشارة بقيمة 3 ملايين دولار حتى يوم 16 أكتوبر. ومن المتوقع أن يزداد عدد الاستشارات بشكل أكبر بحلول نهاية الحدث في 18 أكتوبر.

وقالت الوزارة إن كانغ اجتمع مع عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد الإماراتي في يوم 15 أكتوبر، والتقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية غيثة مزور في يوم 16 أكتوبر.