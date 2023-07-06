توقيع اتفاقيات بشأن 18 مشروعا علميا وتكنولوجيا بين الصين وأفريقيا

شهدت مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بوسط الصين التوقيع على 18 مشروعا علميا وتكنولوجيا بين الصين وأفريقيا اليوم ، بحسب وكالة شينخوا.

وخلال فعاليات المنتدى الصيني-الأفريقي 2023 للتعاون والتنمية في مجال الابتكار، أُعلن عن الاتفاقيات التي تشمل مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والزراعة الحديثة وعلوم الصحة والتعليم العالي.

ودخلت جامعات صينية جنبا إلى جنب مع مؤسسات بحثية وطبية وكذلك شركات، في شراكات مع نظيراتها الأفريقية في إثيوبيا ونيجيريا ومصر وغانا وجنوب أفريقيا وتونس وكينيا وموزمبيق.

وتغطي هذه الشراكات مجالات متنوعة مثل تنمية المدن الذكية، والاتصالات متعددة الوسائط، وتخزين الطاقة، والري الموفر للمياه، وتحسين أصناف السمسم، والوقاية من الأورام وعلاجها، والبنية التحتية.

وأشار تشانغ شياو، مدير مركز التعاون الابتكاري الصيني-الأفريقي، إلى أن التغطية الواسعة للمشروعات الموقعة تعكس تعميق التعاون الابتكاري بين الصين وإفريقيا.