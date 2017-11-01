توقيت ومحاور الدورة الثالثة لتفاعل الثقافات الأفريقية بأسوان

علي راشدينظم المجلس الأعلى للثقافة الدورة الثالثة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية بمدينة أسوان؛ وذلك بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية؛ في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.يشارك بالدورة مائة باحث ومفكر وروائي وفنان من عشرين دولة أفريقية ومن بينها: "أوغندا، بروندى، تشاد، تنزانيا،

علي راشد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة الدورة الثالثة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الأفريقية بمدينة أسوان؛ وذلك بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية؛ في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

يشارك بالدورة مائة باحث ومفكر وروائي وفنان من عشرين دولة أفريقية ومن بينها: “أوغندا، بروندى، تشاد، تنزانيا، تونس، ج.السودان، الجزائر، زيمبابوى، السنغال، السودان، الصومال، الكنغوالديمقراطية، كينيا، المغرب، موروتنيا، نيجيريا، نامبيا.

وتحمل الدورة الثالثة عنوان “الثقافات الشعبية في أفريقيا” في الفترة من، ويتناول الملتقى عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسية؛ منها:”الثقافات الكبرى في القارة ومكانة الثقافة الشعبية بها – الأدب الشعبي الشفاهي وتنوعاته – الثقافات الشعبية والفنون البصرية – الفنون الشعبية في أفريقيا – الطب الشعبي والثقافات الشعبية في أفريقيا -تأثير الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي سلبًا أو إيجابًا على الثقافات الشعبية في أفريقيا -المرأة كحاملة للثقافات الشعبية في أفريقيا -قضايا الجندر وأثرها على الثقافات الشعبية في أفريقيا- الثقافة الشعبية وأثرها في تشكيل هوية الشباب – الثقافات الشعبية في أفريقيا وحقوق الملكية الفكرية- السياسات الأفريقية المحلية ودورها في العناية بالتراث الشعبى – التأثيرات المتبادلة بين الثقافات الأفريقية والأنواع الثقافية داخل أفريقيا وخارجها – دور المنظمات الدولية في الترويج لأنماط معينة ومسئولية المؤسسات الوطنية”.

ويصاحب الملتقى عدد من الأنشطة المصاحبة منها: تنظيم معرض للكتاب لإصدارات وزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة، بجانب معرض فن تشكيلي بعنوان: “الفن التشكيلى المصرى وتفاعل الثقافات الأفريقية” ويتضمن نماذج من الصناعات الثقافية في فنون “السجاد اليدوي والكليم وطباعة المنسوجات والحلي التصوير الزيتي والرسم والجرافيك والخزف والنحت…”، يتضمن أعمال خمسين فنان ويقام المعرض تحت إشراف أ. د. سهير عثمان قوميسير عام المعرض.

يذكر أن الدورة الأولى للملتقى عقدت خلال شهر مايو 2010 تحت عنوان:” تفاعل الثقافات الأفريقية في عصر العولمة”، ثم الدورة الثانية في يونيو 2015 تحت عنوان: “الهوية فى الآداب والفنون الأفريقية”.