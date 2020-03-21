توقف 5 مصانع في بورسعيد حتى نهاية الشهر بسبب «كورونا»

سيتم وقف استقبال العمال من محافظة دمياط بكافة مصانع المنطقة الحرة في بورسعيد، وعددهم 2200 عامل

قررت خمس مصانع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالاستثمار في بورسعيد التوقف عن العمل حتى نهاية الشهر الجاري ضمن تداعيات فيروس كورونا .

وأكد مجدي كمال، مدير جمعية المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، أن قرار إغلاق المصانع بسبب توقف طلبات التصدير للأسواق الأمريكية والأوروبية نتيجة إغلاق موانيها.

ولفت كمال إلى أن قرار إغلاق المصانع الخمس دولفن، اسكاي تكس، سي ار اس،ليبرتي، وجي ان تي ،صدر بالتنسيق بين جمعية مستثمري المنطقة الحرة وبين أصحاب المصانع.

وأوضح أن قرار الإغلاق جاء بعد الانتهاء من كافة طلبات واردرات التصدير التى تم التعاقد عليها مع شركات أمريكية وأوروبية قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الجمعية والمصانع على تقليل التجمعات التى لا داعي لاستمراراها مع توقف أوردرات الإنتاج.

وأاشار كمال إلى استمرار باقي المصانع فى دورة إنتاجها لحين الانتهاء من طلبات التشغيل وتوقف التصدير مؤقتا للأسواق الأمريكية والأوروبية وحيال انحسار أزمة وباء كورونا المستجد.

منع 2200 عامل من دمياط

من ناحيته، أشار مدير جمعية المستثمرين، إلى أنه بدءا من اليوم الأحد سيتم وقف استقبال العمال من محافظة دمياط بكافة مصانع المنطقة وعددهم 2200عامل فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأوضح كمال أن مرتبات العمال التى ستتوقف مصانعهم عن العمل مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري وكذلك الوافدين من محافظة دمياط.

وأكد أن استمرار غلق أسواق التصدير فى أوروبا وأمريكا ستؤثر بالسلب على المنطقة الحرة التى تعتمد فى إنتاجها على طلبات التصدير الواردة من الأسواق الأمريكية والأوروبية.