توقف 40% من مصانع الأجبان في كفر الشيخ للتطوير.. و«الرابطة» تحذر من احتكار الجبن الرومي والبيضاء

أكد محمد صلاح رئيس رابطة منتجي الألبان في محافظة كفر الشيخ، أن هناك عددا من مصانع منتجات الألبان في محافظة كفر الشيخ توقفوا عن العمل بسبب موسم الصيف والبدء في عملية صيانة الماكينات والأماكن، لافتا إلى أن هذا الإغلاق طبيعيا ويتم كل عام.

وأضاف «صلاح»، أنه من المتوقع إغلاق نحو 60% من إجمالي المصانع العاملة في منتجات الألبان مطلع شهر نوفمبر 2023 على أن تبدأ في عملية التصنيع مرة أخرى منتصف الشهر المشار إليه، لافتا إلى أن نسبة المصانع التي قامت بالإغلاق في الوقت الحالي بلغت حوالي 40%.

وأشار إلى أن باقي المصانع المستمرة في علمية التصنيع تقوم بإنتاج الجبن المودزيرلا والرومي الصيفي، لافتا إلى أن هناك ما يقارب من 60% من مصانع تكثف من إنتاجها في الوقت الحالي لتغطية السوق المحلية بمنتجات الجبن والألبان.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، إضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان نظرا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويا.

«مصادر»: 90% نسبة الإقبال على منتجات الألبان في المحافظة بسبب الأعياد

وأكدت مصادر مسؤولة داخل الرابطة، أن عملية الإقبال على منتجات الألبان بلغت نسبتها في الوقت الحالي حوالي 90% بسبب الأعياد والمصايف، لافتة إلى أن الأعياد تسبب في الإقبال على الجبن المودزيريلا خاصة أنه يتم استخدامها بكثافة في المطاعم لصناعة البيتزا والفطائر.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأجبان الصيفية في الأسواق والمحال التجارية لوقف احتكار الجبن الرومي والبيضاء من قبل التجار، لافتة إلى أن الرابطة تكثف من متابعتها المسترة خلال فترة إجازة العيد على المصانع العاملة في صناعة الأجبان بالإضافة إلى التحذيرات المستمرة للتجار لعدم احتكار الأجبان وبيعها بأعلى من معدلها الطبيعي.

وأشارت إلى أنه في حالة تواجد أي مخالفات بالنسبة للتجار ستقوم الرابطة بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن التجار والمناشر والثلاجات التي تقوم بتخزين الجبن الربيعي بكميات كبيرة بهدف الاحتكار.

جدير بالذكر أن رابطة مراكز تجميع الألبان توقعت ارتفاع أسعار اللبن الخام مطلع الشهر الجاري بنسبة 25% نتيجة ندرة الألبان المنتجة من صغار وكبار المربيين في فصل الصيف، إذ أن الأسباب الرئيسية في تراجع الإنتاج ترجع إلى عدم توافر الأعلاف بكميات كبيرة للمربيين وانتهاء موسم البرسيم.

ويؤثر ارتفاع أسعار الألبان سلبا على مراكز تجميع الألبان والشركات العاملة في منتجات الألبان، بالإضافة إلى أنها تؤثر على ارتفاع المنتج النهائي بنسبة 5% الفترة المقبلة.