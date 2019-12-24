توقف واتس آب عن هواتف مايكروسوفت وآندرويد القديمة الأسبوع المقبل

أعلنت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن توقف تطبيق المحادثة النصية “واتس آب” عن عدد من أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل “مايكروسوفت”، وإصدارات آندرويد القديمة خلال الأسبوع المقبل.

وفي بيان لتطبيق “واتس آب” ذكر فيه أنه لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس آب فى متجر مايكروسوفت بعد يوليو 2020.

اعتبارًا من 1 فبراير، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات Android 2.3.7 أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من حساباتهم الحالية.

وفى الوقت نفسه، ستمنع أجهزة الأيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 فبراير.