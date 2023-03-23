توقف مفاوضات «سوديك» للاستحواذ على «أوراسكوم العقارية»

كشفت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” عن توقف مفاوضات الاستحواذ بشأن عرض الشراء المبدئي المقدم من شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك ” على تابعتها أوراسكوم العقارية المالكة لمشروع O West بغرب القاهرة.

وقالت الشركة في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إنه بعد التشاور قررت شركة أوراسكوم للتنمية مصر و وسوديك عدم الاستمرار في تلك الصفقة .

وأعربت شركة أوراسكوم التزامها الكامل بتسريع وتيرة البناء بمشروع O West وبناء مدينة متكاملة وتجربة معيشية مختلفة في قلب مدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت أنها تعتزم تسليم أكثر من ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري وافتتاح المرحلة الأولى من نادي O West الرياضي.

وتجدر الإشارة إلي أن سوديك كانت تقدم بعرض للاستحواذ على كامل أسهم أوراسكوم العقارية خلال العام للماضي بقيمة مبدئية بلغت حينها ٢.٥ مليار جنيه.