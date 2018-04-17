توقف مفاوضات استحواذ SEII على حصة بريجو

■ كامل: 20 مليون جنيه استثمارات جديدة لإضافة خطوط إنتاج شريف عمرتوقفت مفاوضات استحواذ شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، «SEII» على حصة مؤثرة فى شركة «بريجو» للصناعات الغذائية، بسبب اختلاف الطرفين على التقييم.وكانت «المال» قد كشفت مطلع فبراير ا

■ كامل: 20 مليون جنيه استثمارات جديدة لإضافة خطوط إنتاج

شريف عمر

توقفت مفاوضات استحواذ شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، «SEII» على حصة مؤثرة فى شركة «بريجو» للصناعات الغذائية، بسبب اختلاف الطرفين على التقييم.

وكانت «المال» قد كشفت مطلع فبراير الماضى، عن مفاوضات «السعودية المصرية الصناعية» للاستحواذ على حصة بهيكل ملكية «بريجو».

وقال فتحى كامل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «بريجو» الغذائية، إن المفاوضات بين الطرفين توقفت مؤخرا بسبب الاختلاف على التقييم، موضحا أن الشركة ستعتمد على الموارد الذاتية، وتمويلات المساهمين الرئيسيين، لتنفيذ أى توسعات مرتقبة.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن الشركة حققت نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الحالى، وسجلت مبيعات بأكثر من 100 مليون جنيه لأول مرة، وصافى ربح 7 – 8 ملايين جنيه، مما اعتبره دليلاً على تحسن الأداء.

وأكد أن شركته بصدد سداد مديونية بقيمة 40 مليون جنيه، لصالح عدد من البنوك خلال العام الحالى، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية وسيتم سداد تلك القروض من حصيلة المبيعات، وأموال المساهمين الرئيسيين.

ولفت إلى وجود قطعة أرض بجوار مصنع الشركة فى مدينة العبور، سيتم الاستفادة منها، عبر إنشاء مصنع جديد على 2000 متر، يضم عدة خطوط إنتاج للعصائر والأجبان، باستثمارات تلامس 20 مليون جنيه.

و أكد أن الشركة تخصص %70 من الإنتاج للسوق المحلية، وتصدر النسبة المتبقية إلى عدة أسواق فى عربية وأفريقية.

وعن أداء «بريجو» خلال العام الماضى، قال كامل: تأثرنا سلبا بتبعات تحرير سعر الصرف، والتى أدت إلى ارتفاعات مطردة فى أسعار المواد الخام والتكاليف، وحاولنا مواجهتها مع الحفاظ على الشريحة الاستهلاكية المستهدفة.

ويبلغ رأسمال «بريجو» 100 مليون جنيه، وهى مملوكة لعدة رجال أعمال محليين، على رأسهم فتحى كامل، ويشير موقعها الإلكترونى، إلى أنها بدأت النشاط التشغيلى مطلع 2010، وتمتلك خطا لإنتاج الجبنة، بطاقة 5000 طن سنويا، و3 آلاف طن جبنة شيدر مطبوخ، وخطوط لإنتاج الجبن الأبيض بأنواعه، بأحجام مختلفة، والموتزاريلا، ولديها استعداد للتصنيع لصالح الغير.

وكانت «السعودية المصرية»، قد عينت شركة القاهرة المالية القابضة «CFH»، مستشارا ماليا لها فى الصفقة المجمدة، ومكتب الإبراشى، مستشار قانونيا.