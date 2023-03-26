توقف مفاوضات استحواذ «سوديك» على «أوراسكوم العقارية»

أعلنت شركتا السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك ، وأروارسكوم للتنمية مصر، عن توقف صفقة استحواذ سوديك على شركة أوراسكوم العقارية.

وأشارت أوراسكوم للتنمية مصر في إفصاح لإدارة البورصة إلي أنه بعد التشاور مع “سوديك”، قررت الشركتان عدم الاستمرار في الصفقة.

وكانت سوديك قد تقدمت بعرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم أوراسكوم العقارية المالكة لمشروع “OWest” .

وأكدت أوراسكوم للتنمية مصر، التزامها الكامل بتسريع وتيرة البناء بمشروع” OWest”، وإنشاء مدينة متكاملة.

ونوهت أوراسكوم إلي أنه من المتوقع تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية بالمشروع خلال العام الجاري، وافتتاح المرحلة الأولى من نادي أويست الرياضي.

من جانبها، أشارت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ” سوديك” ، إلي أن القرار جاء بناء على الخطط السوقية الحالية، والتي رجحت عدم الاستمرار في الصفقة في الوقت الحالي.