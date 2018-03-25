توقف مصنع سكر الحوامدية عن العمل وسط زيادة المعروض

أحمد عاشورأكدت مصادر لـ«المال» توقف مصنع التكرير بالحوامدية، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، عن العمل منذ 15 يوما، بسبب عدم توافر الخام اللازم لتشغيله.وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن توقف المصنع أمر طبيعى، فى ظل وجود مخزون كافٍ من الإنتاج المحلى، يصل إلى نح

أحمد عاشور

أكدت مصادر لـ«المال» توقف مصنع التكرير بالحوامدية، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، عن العمل منذ 15 يوما، بسبب عدم توافر الخام اللازم لتشغيله.

وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن توقف المصنع أمر طبيعى، فى ظل وجود مخزون كافٍ من الإنتاج المحلى، يصل إلى نحو 2 مليون طن، مشيرا إلى أنه سيتم التعاقد على الخام مجددا بهدف تغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، خلال الثلث الأخير من العام.

وحسب المصادر، فإن لدى شركة السكر والصناعات التكاملية، كميات كبيرة من الإنتاج المحلى، بخلاف المخزون المتراكم لدى شركات بنجر السكر: «الدلتا»، و«النوبارية»، و«الدقهلية»، من الموسم الماضى، إلى جانب إنتاج الموسم الحالى.

ويصل حجم الإنتاج المحلى إلى مليونى طن سنويا، فيما يصل الاستهلاك إلى 3 ملايين طن فى المتوسط.

وجرت العادة طوال السنوات الماضية، على تشغيل مصنع الحوامدية طوال العام، باستثناء فترات كانت تعانى فيها الشركة من عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لإبرام صفقات استيراد، كما يتم فى الغالب توزيع تعاقدات استيراد الخام، على شهور السنة.

وحول إمكانية الاستعانة بالإنتاج الجديد لشركات البنجر فى تغطية احتياجات بطاقات التموين، أوضح «سويد» عدم وجود ما يمنع، بهدف تدبير احتياجات السوق الحر أو التجارى أيضاً.

وينشط تعاقد وزارة التموين مع شركات البنجر حركة مبيعاتها، التى تراجعت نتيجة للاقبال المتزايد على السكر المستورد، الأقل تكلفة، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية.

من جانبه قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إن وزارة التموين لم تطلب التعاقد على أى كميات للوفاء بالاحتياجات التموينية، لافتاً إلى أن مبيعات شركته مازالت أقل من المعدلات الطبيعية، بسب عدم قدرتها على منافسة السكر المستورد.

وقال رئيس إحدى الشركات الخاصة، إن شركات سكر البنجر تبيع الطن حاليا بسعر 7700 – 7800جنيه، مقارنة مع 7400 جنيه للمستورد.

وكشف المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر لـ«المال»، أن لدى شركته مخزون يصل إلى 200 ألف طن، نصفهم من الموسم الماضى.