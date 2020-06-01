توقف مؤقت لنشاط الطحن بسوهاج الوطنية للصناعات الغذائية

أوقفت التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا نشاط الطحن بشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.

وقال ممدوح فؤاد، رئيس مجلس الإدارة، إن نشاط شركته الخاص بالطحن توقف حالياً جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن جميع التعاقدات الجديدة الخاصة بالطحن تم تأجيلها من قبل العملاء بسبب التخوفات الحالية، إضافة لصعوبة السفر للبحث عن تعاقدات جديدة، مانتج عنه فى النهاية توقف كامل لنشاط الشركة.

ولفت إلى أن «الوطنية» مستمرة رغم ذلك فى خطتها التوسعية بإنشاء مصنع لإنتاج المكرونة.

وكانت «المال» نشرت مؤخرًا أن الشركة تعتزم التوسع بإنشاء مصنع للمكرونة باستثمارات 190 مليون جنيه سيتم تمويلها ذاتيًّا من حصيلة زيادة رأسمال سابقة فى عام 2018 بقيمة 36.5 مليون جنيه.

يُذكر أن رأسمال سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ارتفع عقب الزيادة فى عام 2018 من 5 ملايين إلى 41.50 مليون جنيه، ومن المنتظر إجراء مرحلة ثانية للزيادة بقيمة 153 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

و»سوهاج الوطنية» هى شركة تعمل بقطاع الصناعات الغذائية وتمتلك مطحناً بمدينة إخميم بمحافظة سوهاج مقام على مساحة 8 آلاف متر من إجمالى مساحة مملوكة للشركة تقدر بـ 44 ألف متر.

وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية وافقت فى مايو 2018 على استمرار التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية- المشطوب أسهمها منذ 13 نوفمبر 2007 من جداول البورصة – وفقًا لآلية الأوامر (خارج المقصورة).

واستحوذت «الأهلى للاستثمارات» المملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، على %21 من رأس مال «سوهاج الوطنية» من حصة الأفراد التى كانت تبلغ %66 حينها.

وتمتلك «الأهلى للاستثمارات» حصصاً مختلفة فى عدة شركات مقيدة فى البورصة، منها مطاحن شرق الدلتا، ومصر للزيوت والصابون، كما كانت المستثمر الرئيسى بشركة سيمو للورق.