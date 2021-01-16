توقف قطار من مطروح للقاهرة.. والسبب: مرور سيارة نقل بمعبر غير شرعي

توقفت حركة قطار قادم من محافظة مطروح ومتجه إلى القاهرة، على إثر اصطدام سيارة نقل بحاجز حديدي بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية بعد دخولها من معبر غير شرعي.

كانت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية، قد تلقت إخطارًا عن اصطدام سيارة نقل بحاجز حديدي أثناء مرورها من أحد المعابر غير الشرعية، بمنطقة زاوية عبدالقادر في العامرية بالإسكندرية.

وكشف الفحص أن الحاجز الحديدي عبارة عن قضيب سكة حديد قديم، تم وضعه من قِبل الجهات المعنية لغلق المعبر ومنع وصول السيارات.

ونتج عن ذلك سقوطه على خط السكة الحديد، مما أدى لتوقف القطار المتجه من مطروح إلى محافظة القاهرة.

ورفعت الأجهزة الأمنية الحاجز الحديدي المشار إليه، كما تم تسيير حركة القطارات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة للتحقيق.